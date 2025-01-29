KD Studios и AP Digital запускают полнометражную экранизацию «Острова сокровищ»

Сценарную группу проекта возглавляет Сергей Калужанов

Роман Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» обзаведется новой экранизацией – ее готовят KD Studios и AP Digital при поддержке Министерства культуры РФ.

По словам создателей, фильм расскажет про поиски пиратских сокровищ в забавном приключенческом тоне, вобрав всё лучшее от любимых зрителями советских и зарубежных экранизаций.

Сценарную группу проекта возглавляет Сергей Калужанов (МИРА, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, «Мажор»). Генеральные продюсеры ленты – Евгений Мелентьев и Виктор Денисюк. Партнером картины также выступает кинопрокатная компания «Вольга».

Съемки ОСТРОВА СОКРОВИЩ начнутся уже в этом году.

Отмечается, что в разработке KD Studios находятся еще два больших проекта, ориентированных на семейную аудиторию – новые экранизации «Земли Санникова» и «Приключений Мюнхгаузена».

Фото: KD Studios