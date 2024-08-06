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KD Studios готовит цикл киносказок о царевнах

Автор: Илья Кувшинов

6 августа 2024

Первым запланированным фильмом станет экранизация «Сказки о спящей царевне»

Кинокомпания KD Studios совместно с «АЙС Медиа» запускают новый проект – цикл киноадаптаций русских сказок о царевнах.

Первым запланированным фильмом станет экранизация СКАЗКИ О СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЕ. Режиссером и автором сценария выступит Евгений Бедарев (ТАРИФ НОВОГОДНИЙ, ДОМОВОЙ), а съемки планируется начать зимой этого года.

Помимо этого, компании также собираются перенести на экраны «Принцессу на горошине» Ганса Христиана Андерсена и «Царевну Несмеяну». 

По словам генерального продюсера KD Studios Евгения Мелентьева, цикл в значительной степени будет снят в рамках кинокластера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, с использованием технических и творческих мощностей региона.

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