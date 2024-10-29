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Первый канал и «Марс Медиа» готовят проект по «Машине желаний» братьев Стругацких

Автор: Илья Кувшинов

29 октября 2024

В грядущую вселенную войдут фильмы, сериалы и компьютерные игры

Кинокомпания «Марс Медиа» и Первый канал объединят усилия в работе над новым проектом по произведению Аркадия и Бориса Стругацких – киноповести «Машина желаний». Об этом сообщил официальный телеграм-канал компании.

Ожидается, что он запустит масштабную киновселенную, в которую войдут фильмы, сериалы и компьютерные игры. Все они будут объединены персонажами, ставшими частью цивилизации, изменившейся после визита пришельцев.

«Машина желаний» — это первый вариант литературного сценария СТАЛКЕРА Андрея Тарковского. В центре повествования — драматический и психологически убедительный образ «сталкера», на свой страх и риск совершающего смертельно опасные вылазки в места транзитных посадок таинственных пришельцев, оставивших после себя множество непонятных артефактов.

Продюсерами МАШИНЫ ЖЕЛАНИЙ выступят Константин Эрнст, Рубен Дишдишян и Сергей Титинков. Креативные продюсеры – Игорь Михайлусь и Саба Орагвелидзе.

Проект находится на стадии предпродашкена.

Фото: «Марс Медиа»

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