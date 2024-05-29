В Москве создадут систему международных рибейтов для кинопроизводителей

Подобную систему также планируется сделать и на Дальнем Востоке

Директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде рассказала на круглом столе в Совете Федерации, что в столице планируют создать систему международных рибейтов для кинопроизводителей.

По ее словам, система поддержки зарубежных кинематографистов и открытие международного кинокластера дадут возможность международным компаниям чаще снимать в России.

Черкес-заде также добавила, что подобную систему также планируется создать и на Дальнем Востоке, потому что регион пользуется спросом из-за своих уникальных пейзажей.

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