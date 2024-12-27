РОСКИНО рассказало о достижениях в 2024 году

В уходящем году деятельность компании охватила более 70 стран мира

В уходящем году деятельность РОСКИНО охватила более 70 стран мира – практически на всех континентах прошли мероприятия с поддержкой компании: фестивали и специальные показы, а также индустриальные события.

Новым направлением деятельности стала кинодипломатия. С этого года РОСКИНО оказывает содействие в организации некоммерческих кинопоказов по линии МИД и Россотрудничества – в общей сложности, благодаря компании состоялось более 160 кинопоказов в странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Северной Америки, Европы и СНГ.

В 2024 году при участии Фонда кино был внедрен новый формат поддержки российской киноиндустрии путем возмещения части затрат компаний на участие в международных кинорынках (до 70% затрат). В числе рынков, в которых участвовали компании, – Filmart в Гонконге, Licensing Expo Shanghai в Китае, Asia TV forum&Market в Сингапуре, Marche du Film и MIPCOM во Франции, MIP Cancun в Мексике и многие другие. По итогам первого, июльского, отбора поддержку получили 11 компаний. Новый отбор планируется объявить в январе 2025 года.

Также РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организовало объединенный стенд российской киноиндустрии на Дубайском международном рынке контента DICM 2024. Двадцать российских компаний представили более 110 проектов (фильмы, сериалы, анимацию, документальное кино) зарубежным покупателям контента.

Помимо этого, РОСКИНО ведет работу представлению российских фильмов в конкурсных и внеконкурсных программах международных кинофестивалей. Благодаря компании, в этом году в зарубежных смотрах приняли участие картины МОЙ ДИКИЙ ДРУГ, ЛГУНЬЯ и МУХАДРАКОН.

Впервые в этом году РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и МИД России выступило оператором акции «Ночь кино». 24 августа вместе с российскими зрителями фильмы смотрела и международная аудитория, представители 14 стран БРИКС и СНГ – в общей сложности, акция собрала более 800 тысяч зрителей в России и за рубежом.