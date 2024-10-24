Глава Роскомнадзора объяснил замедление YouTube проблемами с оборудованием

Ведомство также зафиксировало значительный рост трафика у российских платформ и торрентов

Роскомнадзор наблюдает падение трафика у YouTube в сетях фиксированной связи (Google Global Cache, GGC). Об этом сообщил глава службы Андрей Липов в кулуарах конференции «Спектр-2024».

«У Google в России было очень много серверов: практически каждый узел, где достаточно много абонентов, был присоединен к серверу GGC. Компания эти сервера перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается. Сервера деградируют, где-то выключились. Мы видим падение трафика в сторону YouTube в первую очередь на сетях фиксированной связи. Видимо, более мощные сервера были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи – там трафик все еще сохраняется», – заявил он.

Ведомство также зафиксировало значительный рост трафика у отечественных аналогов платформы – VK и Rutube, а также у пиратских торрент-ресурсов.

На вопрос о возможности диалога с Google Липов сказал, что Роскомнадзор неоднократно направлял во все иностранные платформы достаточно большое количество требований, однако кто-то их выполняет, а кто-то – нет.