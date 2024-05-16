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«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам первого квартала 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

16 мая 2024

Рост доходов от видеосервисов составил 18%

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за первый квартал 2024 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

Общая выручка компании за период с января по март увеличилась на 9% год к году и составила 173,8 млрд рублей. Чистая прибыль – 12,5 млрд. Рост доходов от видеосервисов составил 18%.

По данным аналитической компании GfK, видеосервис Wink по итогам первого квартала уверенно удерживает второе место по числу платящих подписчиков среди российских онлайн-кинотеатров. При этом доля Wink как в общем количестве подписок, так и среди текущих платных подписок, значимо выросла – количество платящих подписчиков достигло 11,7 млн.

Отмечается, что основными драйверами прироста клиентской базы стали прорыв в области производства собственного контента и активный маркетинг. За период с января по март 2024-го в линейке Wink Originals дебютировали такие проекты, как «ГДР», «Недетское кино», «Неверные», «Артист с большой дороги», «Все ОК» и другие.

Сервисная выручка видеосервиса (от услуг IPTV и OTT) за первый квартал 2024 года. приблизилась к 10 млрд рублей, что более чем на 30% превышает показатели за аналогичный период в прошлом году.

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