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«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала и шести месяцев 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

14 августа 2024

Выручка от видеосервисов за полгода составила 25,6 млрд рублей

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за второй квартал и шесть месяцев 2024 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

Общая выручка компании за период с апреля по июнь увеличилась на 9% год к году и составила 179,3 млрд рублей, а за полгода – 353,1 млрд руб (9% прирост по сравнению с первым полугодием 2023-го).

Выручка от видеосервисов во втором квартале составила 12,8 млрд рублей (10,7 млн в 2023-м, +19%), а за полгода – 25,6 млрд рублей (21,5 млрд в 2023-м, +19%). В отчете подчеркивается, что подобный рост связан главным образом с активным развитием и расширением клиентской базы видеосервиса Wink.

По данным аналитической компании GfK, платформа уверенно удерживает второе место по числу платящих подписчиков среди российских онлайн-кинотеатров по итогам второго квартала 2024 года. Количество активных устройств пользователей Wink (в ОТТ и IPTV с учетом AVoD смотрения) выросло на 45% и составило 16,7 млн.

За период с апреля по июнь в линейке Wink Originals стартовали такие проекты, как психологический триллер «Я знаю, кто тебя убил», военно-исторический детектив «Операция “Карпаты”» и откровенная авантюрная драму «Чистые».

Помимо этого, пользователям стала доступна новая подписка «Wink Дети», предлагающая 23 детских телеканала, 8 тыс фильмов и сериалов, приложение для подготовки детей к школе «Кубокот», развивающие игры, а также сервис «Родительский контроль», который ограничивает доступ к контенту в зависимости от его возрастной маркировки.

Сервисная выручка видеосервиса (от услуг IPTV и OTT) за второй квартал 2024 года приблизилась к 10 млрд рублей, что на 28% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

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