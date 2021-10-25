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Предварительная касса уикенда: все новинки стартовали ниже ожиданий

Автор: Георгий Романов

25 октября 2021

Боевик «Не время умирать» продолжает лидировать

Текущий уикенд оказался самым слабым за всю осень 2021 года. Отчасти в этом виноваты сами релизы, не сумевшие привлечь к себе внимание, но нельзя сбрасывать со счетов и влияние пандемии. Закрытие кинотеатров с 28 октября в Москве и Санкт-Петербурге и растущий уровень заражений коронавирусом явно повлияли на общий уровень интереса зрителей к данному виду досуга. 

По предварительным данным, лидером уикенда вновь стал боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI), сумевший пополнить свою копилку почти на 85 млн рублей. Всего же на счету нового фильма о приключениях Джеймса Бонда уже свыше 700 млн рублей. Увы, из-за нового локдауна принципиально эта цифра не увеличится. 

Лучшей из новинок стал анимационный релиз НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS), расположившийся на второй строчке чарта. Мультфильм показал среднюю заполняемость всего в 14 человек на сеанс и заработал около 80 млн рублей. И кинотеатры, и дистрибьютор явно рассчитывали на большее, тем более, что отзывы о проекте среди посмотревших в основном положительные. 

Слэшер ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (UPI) также не смог привлечь на свои сеансы большое количество зрителей, собрав порядка 47 млн рублей за четыре дня проката. Очевидно, что основные ставки делались на вторую неделю, которая выпадет непосредственно на Хэллоуин, но и этим надеждам из-за решения властей не суждено сбыться. 

Комедийный релиз с Михаилом Галустяном в главной роли ДРАКУЛОВ (СР) занял шестую строчку таблицы лучших релизов уикенда, заработав приблизительно 30 млн рублей. Отечественная картина показала самые низкие аполняемость и наработку на сеанс в первой десятке топа. 

Еще две новинки оказались на восьмой и девятой строчках чарта. Боевик ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (MG) и биографическая драма КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (VLG) собрали 10 и 9 млн рублей соответственно. 

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