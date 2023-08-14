Предварительная касса уикенда: «Леди Баг и Супер-кот» зарабатывает около 170 млн рублей
Автор: Георгий Романов
14 августа 2023
Мультфильм ставит стартовый рекорд для независимой анимации
Лидером уикенда, как и ожидалось, стал французский анимационный проект ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Результат, с которым к финишу пришел мультфильм, оказался приятным сюрпризом для индустрии. 170 млн рублей, заработанных релизом, стали не только лучшим стартом для прокатчика, но и в принципе лучшим стартом среди всех независимых мультипликационных фильмов.
Выше ожиданий стартовал и австралийский фильм ужасов ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (AK). Заручившись хорошим "сарафаном", проект сумел оприходывать за четыре дня проката 38 млн рублей, что позволило ему расположиться на четвертой строчке чарта.
Фото: кадр из фильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
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