Предварительная касса уикенда: Триллер «Вышка» ожидаемо выигрывает уикенд

Фильм ужасов «Дитя тьмы: Первая жертва» второй

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стал survival-триллер ВЫШКА (GF). Релиз заработал около 27 млн рублей, пройдя по верхней планке ожиданий. Недавно схожий релиз ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ стартовал с 24 млн рублей и на данный момент уже освоил свыше 72 млн рублей.



На второй и третьей строчке также расположились новинки. Серебро взял хоррор ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (PRD) с 18 млн рублей, а бронзу - семейная картина ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (NKI), заработавшая порядка 15 млн рублей. Вся первая тройка показала одинаковую среднюю заполняемость в 7 человек на сеанс.

Несмотря на богатый актерский состав, ниже ожиданий выступило фэнтези РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (CP), которому удалось записать на свой счет лишь 9 млн рублей. Тем не менее, это позволило проекту занять пятое место в таблице лучших релизов уикенда.



Ре-релиз мультфильма МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ (EXP) чуть-чуть не дотянул до планки в 5 млн рублей, но все равно занял 9-ую строчку чарта.



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