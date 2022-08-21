Предварительная касса уикенда: триллер «Вышка» вновь первый

Хоррор «Челюсти. Столкновение» занимает вторую строчку чарта

Несмотря на жанровую конкуренцию, лидером уикенда второй раз подрял стал триллер ВЫШКА (GF). Согласно предварительным данным, релиз собрал еще порядка 25 млн рублей, доведя свою общую кассу почти до 70 млн рублей. С такой динамикой проект должен будет покорить рубеж в 100 млн рублей еще до конца лета.



Со второй строчки начал свой прокат акулий хоррор ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (EXP). На счету картины около 20 млн рублей, что уступает на 18% результату схожего релиза ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ.



Немецкий мультфильм МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ (TNL) замкнул тройку лидеров уикенда. Анимационный релиз пополнил свою копилку на 15 млн рублей, что является лучшим стартом за уикенд среди проектов дистрибьютора, которые тот выпускал самостоятельно.



Замкнули десятку лучших еще две новинки. Отечественный фантастический триллер НОЧНОЙ РЕЖИМ (CRP) освоил примерно 3,8 млн рублей, а ре-релиз комедии Тайки Вайтити РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ (INK) записал на свой счет 3,4 млн рублей.



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