Предварительная касса четверга: «Одна» продолжает лидировать

«Бультерьер» пока шестой

Согласно предварительным данным, фильм-катастрофа ОДНА (NKI) с результатом 7,8 млн рублей продолжил возглавлять российский бокс-офис. Картине вполне по силам продемонстрировать минимальное падение и собрать во второй уик-енд 35-40 млн рублей.

Отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG) в свой второй четверг предварительно заработал 6,8 млн рублей, что даже больше результата за стартовый день. Все говорит о том, что релиз может повторно освоить более 30 млн рублей за уикенд.

Комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP) заработала 16 июня 5,1 млн рублей. Здесь также можно ожидать минимального снижения и суммы около 30 млн рублей за четырехдневку.

Лучшей новинкой стала спортивная драма БУЛЬТЕРЬЕР (VLG). Лента с Владимиром Минеевым в главной роли собрала 1,7 млн рублей. Судя по всему, к вечеру воскресенья на счету ленты наберется 7-8 млн рублей.

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