Предварительная касса уикенда: «Чебурашка» достиг отметки в 5 млрд рублей

Лучшей новинкой стал хоррор «13 изгнаний дьявола»

Лидером уикенда вновь стал несокрушимый ЧЕБУРАШКА (CP). Отечественный релиз записал на свой счет еще порядка 730 млн рублей и преодолел планку общих сборов в 5 млрд рублей. Невероятный результат, на котором фильм Дмитрия Дьяченко не собирается останавливаться.



Лучшей новинкой стал хоррор 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (VLG). Испанский релиз освоил в свой первый уикенд около 22 млн рублей, что позволило ему попасть в пятерку лучших.



Также в топ-10 уикенда вошел триллер НА КРАЮ (EXP) заработавший примерно 14 млн рублей. Впрочем, новинка показала худшую среднюю заполняемость в таблице.



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