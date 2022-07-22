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Предварительная касса четверга: «Пес-самурай и город кошек» опередил всех

Автор: БК

22 июля 2022

Анимационный проект уверенно возглавил прокат

По предварительным данным ComScore, лидером четверга стал мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG), который заработал 8,3 млн рублей. Неплохие по нынешним временам показатели позволяют рассчитывать, что к концу уикенда анимация освоит не менее 40 млн рублей.

Хоррор КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (NKI) предварительно собрал 3,1 млн, заняв третье место в бокс-офисе. Судя по всему, фильму ужасов в целом за уикенд может покориться сумма в 12-14 млн рублей.

Комедия НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (CPF) с результатом 1 млн пришла к финишу седьмой. Французская лента вправе рассчитывать примерно на 5 млн рублей за уикенд.

Фантастическая лента ХРОНОС (KNT) также заработала около 1 млн рублей. Не исключено, что отечественная картина к вечеру воскресенья обойдет НЕУВОЛЬНЯЕМОГО и соберет 5-6 млн рублей.

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