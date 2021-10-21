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Предварительная касса четверга: Сборы рухнули за неделю до локдауна

Автор: Георгий Романов

21 октября 2021

Лучшей из новинок с неважным результатом стал хоррор «Хэллоуин убивает»,

Усиление борьбы с ковидом обрушило российский кинопрокатный рынок, который в предыдущие полтора месяца показывал прекрасные результаты. Новость о закрытии кинотеатров в Москве и Подмосковье с 28 октября сказалась и на сборах текущего уикенда. Практически все релизы выступают заметно хуже ожиданий. Согласно предварительным данным, лидером четверга с результатом около 10 млн рублей стал шпионский боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI). К вечеру воскресенья фильм о приключениях агента 007 должен будет пополнить свою копилку еще на 60-70 млн рублей.

Лучшей из новинок стал фильм ужасов ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (UPI). Собрав около 8,5 млн рублей, он занял третью строчку чарта. Этот результат почти в два раза ниже, чем был у предыдущей части франшизы в 2018 году. Скорее всего и касса всего уикенда у новинки окажется в два раза меньше предшественника и остановится на отметке в 50-55 млн рублей.

Анимационый проект НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS) расположился на четвертом месте в списке лучших релизов четверга. На фоне усиления тревожности у семейной аудитории он показал самую низкую среднюю заполняемость в первой десятке (5 человек на сеансе) и заработал порядка 5 млн рублей. В текущей ситуации сложно предположить, насколько высоким будет прокатный множитель у мультфильма на выходных, но 60-70 млн рублей записать на свой счет он способен.

Строчкой ниже оказалась российская комедия ДРАКУЛОВ (CP). Пародийная комедия с Михаилом Галустяном в главной роли также освоила 5 млн рублей и теперь может рассчитывать примерно на 40 млн рублей по итогам уикенда.

1,7 млн рублей записал на свой счет боевик ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (MG). Подобный результат позволит ему рассчитывать на 12-14 млн рублей за четыре дня проката.

Последней новинкой, пробившейся в топ-10, стала биографическая драма КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (VLG). Проект с Бенедиктом Камбербатчем в главной роли едва преодолел отметку в 1 млн рублей. Фильм заработает менее 10 млн рублей к утру понедельника.

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