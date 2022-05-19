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Предварительная касса четверга: комедия «Приплыли!» становится лучшей новинкой

Автор: Георгий Романов

19 мая 2022

Лидировать продолжает «Артек. Большое путешествие»

Согласно предварительным данным, лидером четверга с 3 млн рублей остаётся комедия АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI). К вечеру воскресенья лидер пополнит свою копилку еще на 20-25 млн рублей.

Лучше из новинок стала отечественная комедия ПРИПЛЫЛИ! (NKI), освоившая примерно 1,4 млн рублей. Теперь касса фильма к концу уикенда может достигнуть порядка 10-12 млн рублей. Примерно на такие же цифры претендуют триллеры БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ (CP) и КЛОН (EXP/WP). Картины заработали в первый день проката 1,3 и 1,2 млн рублей соответственно.

Порядка 1 млн рублей собрал ре-релиз фильма Мартина Скорсезе ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ (PIFD/CRP). Этого хватило для девятого места в таблице лучших фильмов уикенда, и к концу недели в копилке проекта окажется 7-8 млн рублей.

Замкнула десятку лучших анимационная новинка КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 (PRD), практически добравшаяся до отметки в 1 млн рублей. Учитывая высокий семейный множитель, за весь уикенд она сможет записать на свой счет 10-15 млн рублей.

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