top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса расширенного уикенда: «Одна» одержала уверенную победу

Предварительная касса расширенного уикенда: «Одна» одержала уверенную победу

Автор: Никита Никитин

13 июня 2022

Фильм-катастрофа освоил за пять дней 64 млн рублей

Согласно предварительным данным, в расширенный, пятидневный уикенд лидером российского кинопроката стал приключенческий триллер ОДНА (NKI). Он заработал порядка 64 млн рублей. Также новинка показала лучшую среднюю заполняемость в десятке лучших  – 12 человек на сеанс. 

В тройку лидеров вошли комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP/PIFD) и мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG). Проекты заработали примерно по 41 млн рублей каждый. Отечественные релизы выступили по нижней планке ожиданий.  

На четвертом месте расположилась анимация ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (VLG). Во второй уикенд мультфильм освоил 24,5 млн рублей. За две недели семейный проект собрал 89,4 млн. 

Замкнул пятерку лучших триллер ПРОПАВШАЯ. Новинка с Джерардом Батлером предварительно заработала за пятидневку 24,4 млн рублей. 

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

МИД России ввел санкции против глав Universal Pictures и Netflix
Подробнее
Минкультуры РФ обновило процедуру отбора фильмов на господдержку в 2022 году
Подробнее
Названы самые популярные у российских пиратов фильмы в мае 2022 года
Подробнее
Где можно посмотреть фильмы и сериалы под открытым небом в Москве
Подробнее
Стала известна программа и состав жюри Фестиваля контента стриминговых платформ
Подробнее
«Топ Ган: Мэверик» показал самый слабый старт среди фильмов с Томом Крузом в СНГ за семь лет
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Одна» возглавила бокс-офис
Подробнее
Российские компании примут участие в рынке кино и телевидения Telefilm Vietnam
Подробнее
Правительство Москвы разработало пакет мер для финансовой поддержки киносетей
Подробнее
АВК вышла из состава Международной ассоциации кинотеатров
Подробнее
Видеосервис Start запускает подписку для студентов
Подробнее
«Все везде и сразу» стал самым кассовым фильмом A24 в мировом прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 6 по 12 июня
Подробнее
В Великом Новгороде впервые откроется фестиваль «Новая анимация»
Подробнее
Представители росийских видеосервисов обсудят перспективы рынка на форуме CSTB.PRO.MEDIA 2022
Подробнее
В июле фестиваль веб-сериалов Realist представит обновленный формат смотра
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 июня
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 июня 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Одна» лидирует, а «Молодой человек» опережает «День города» и «Дракулова»
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Молодой человек»
Подробнее

Новости по теме

Предварительная касса уикенда: «Одна» опередила всех
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Одна» возглавила бокс-офис
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Человек-паук» приближается к 2-миллиардной отметке
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Последний богатырь» уступил «Человеку-пауку»
Подробнее
«Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд предпродаж постковидного периода
Подробнее