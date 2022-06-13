Предварительная касса расширенного уикенда: «Одна» одержала уверенную победу

Фильм-катастрофа освоил за пять дней 64 млн рублей

Согласно предварительным данным, в расширенный, пятидневный уикенд лидером российского кинопроката стал приключенческий триллер ОДНА (NKI). Он заработал порядка 64 млн рублей. Также новинка показала лучшую среднюю заполняемость в десятке лучших – 12 человек на сеанс.

В тройку лидеров вошли комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP/PIFD) и мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG). Проекты заработали примерно по 41 млн рублей каждый. Отечественные релизы выступили по нижней планке ожиданий.

На четвертом месте расположилась анимация ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (VLG). Во второй уикенд мультфильм освоил 24,5 млн рублей. За две недели семейный проект собрал 89,4 млн.

Замкнул пятерку лучших триллер ПРОПАВШАЯ. Новинка с Джерардом Батлером предварительно заработала за пятидневку 24,4 млн рублей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram