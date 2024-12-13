Аудитория российских видеосервисов показала серьезный рост в 2024 году

Показатели YouTube, в свою очередь, постепенно снижаются

На фоне замедления YouTube в России аудитория российских видеосервисов за год выросла более чем на 30 млн. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).

Среднемесячная аудитория «VK Видео» увеличилась на 4,3 млн до 72,2 млн, у «VK Клипы» – на 9,8 млн до 66,6 млн, а у RUTUBE – на 17,9 млн до 58,3 млн.

Видеоплатформа NUUM, начавшая свою работу в конце декабря 2023 года, смогла привлечь 5,2 млн человек.

Согласно данным АБА, показатели YouTube постепенно снижаются, однако о конечных цифрах оттока говорить пока рано – так, например, среднедневной охват в октябре у сервиса Google снизился на 2,3% и составил 46,2 млн человек (для сравнения – в январе его аудитория была 54,2 млн).

Представители ассоциации также отмечают, что замедление работы YouTube само по себе не привело бы к массовому переходу пользователей на отечественные площадки – они последовали за блогерами, которые или сменили, или дополнили свой перечень площадок для размещения контента.

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