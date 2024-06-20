Совет Федерации одобрил законопроект о блокировке зеркал заблокированных пиратских сайтов

Процедура по блокировке запрещенных порталов сократится до двух дней

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который ускорит процесс ограничения доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов.

Согласно ему, Роскомнадзор получит полномочия по блокировке копий запрещенных порталов, что позволит сократить процедуру до двух дней.

Помимо этого, закон предполагает запрет на выдачу сведений о зеркалах на всех поисковых сервисах, в том числе зарубежных.

Согласно действующим нормам, информация о существующей копии заблокированного ресурса сперва направляется в Минцифры, потом передается в Роскомнадзор, а уже оттуда распространяется к провайдерам, операторам связи и поисковых систем.

Фото: Freepik