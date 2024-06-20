Совет Федерации одобрил законопроект о блокировке зеркал заблокированных пиратских сайтов
Автор: Илья Кувшинов
20 июня 2024
Процедура по блокировке запрещенных порталов сократится до двух дней
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который ускорит процесс ограничения доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов.
Согласно ему, Роскомнадзор получит полномочия по блокировке копий запрещенных порталов, что позволит сократить процедуру до двух дней.
Помимо этого, закон предполагает запрет на выдачу сведений о зеркалах на всех поисковых сервисах, в том числе зарубежных.
Согласно действующим нормам, информация о существующей копии заблокированного ресурса сперва направляется в Минцифры, потом передается в Роскомнадзор, а уже оттуда распространяется к провайдерам, операторам связи и поисковых систем.
Фото: Freepik
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