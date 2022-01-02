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«Человек-паук: Нет пути домой» собрал больше 2 млрд рублей в России

Автор: Никита Никитин

2 января 2022

Проект повторил достижение «Венома 2»

Комикс-блокбастер ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ преодолел рубеж в 2 млрд рублей сборов на территории нашей стрнаны. Согласно предварительным данным, общая касса проекта к вечеру 1 января составила 2,052 млрд. 

НЕТ ПУТИ ДОМОЙ стал вторым проектом студии Sony 2021 года, который преодолел планку в 2 млрд. До этого престижный рубеж покорился ВЕНОМУ 2 (2,055 млрд). Как раз 2 января ЧЕЛОВЕК-ПАУК оставит проект с Томом Харди позади и станет самым кассовым фильмом Sony в российском прокате. У проекта есть все шансы стать самым кассовым фильмом киновселенной Marvel в России, для этого требуется обойти МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (2,59 млрд).

Теперь в России три релиза 2021 года могут похвастать сборами более 2 миллиардов рублей. Третий миллиардер - отечественный блокбастер ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, стартовавший на январских праздниках год назад. Его выручка составляет 2,049 млрд. 

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