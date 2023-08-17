Онлайн-кинотеатр Start представил статистику за первое полугодие 2023 года

Выручка сервиса от пользовательских платежей достигла 3,007 млрд рублей

Онлайн-кинотеатр Start представил официальную статистику за первую половину 2023 года – сообщается, что выручка сервиса от пользовательских платежей увеличилась на 101% и достигла 3,007 млрд рублей.

Согласно отчету ИАА TelecomDaily, компания вошла в топ-5 стриминговых сервисов по размеру выручки, а также заняла второе место по размеру выручки от дистрибуции контента (2,6 млрд рублей, рост 120% от прошлого года) – причем, сюда не входят доходы от кинопроката.

Сообщается, что 8 из 10 новых пользователей Start приходят за оригинальным продуктом, поэтому именно на это сервис делает ставку – за первое полугодие 2023-го в онлайн-кинотеатре появилось 19 собственных проектов, а их общее число перевалило за 100. Доля зарубежного контента в общей библиотеке остается неизменной и составляет 52%.

Общая длительность просмотров на сервисе превысила 60 млн часов, что почти в три раза выше статистики за прошлый год.