Рынок российских онлайн-кинотеатров вырос более чем на треть

Выручка отечественных стриминговых сервисов в этом году составила 35,4 млрд рублей

Телеграм-канал TMT Channel опубликовал данные отчета ИАА TelecomDaily по итогам развития онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2023 года.

Сообщается, что выручка отечественных стриминговых сервисов выросла на 37% – до 35,4 млрд рублей, что свидетельствует о возвращении положительной динамики, которая не наблюдалась в течение всего прошлого года. Платная модель еще больше укрепила позиции по сравнению с рекламной: в 2022 году рекламная модель все еще приносила 11% выручки, сейчас ее доля сократилась до 9%.

Если рассматривать результаты отдельных сервисов, то здесь игроки сохранили те же позиции, что и по итогам 2022-го.

Первое место ушло «Кинопоиску» (доля на рынке онлайн-кинотеатров 33,9%, выручка за год выросла на 103%), второе место у «Иви» (доля 19%, рост выручки на 21%), третье место досталось Wink (доля 13,4%, рост выручки на 44%).

На четвертом месте остался Okko (доля 10,5%, рост выручки на 20%), а пятое место делят между собой Start (рост выручки на 100%) и KION (рост выручки на 42%).

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