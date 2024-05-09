Новинки мая в онлайн-кинотеатре Start

Спин-офф «Бывших», новые эпизоды третьего сезона «Сестер» и турецкие сериалы

Главная новинка, которая дебютирует в онлайн-кинотеатре Start 16 мая – сериал «Красные линии» с Полиной Гагариной и Ильей Любимовым. Спин-офф «Бывших» расскажет историю Елены Берн: как скромная начинающая писательница Лена Огурцова, безуспешно обивающая пороги издательств, стала сверхпопулярным коучем с миллионами подписчиков.

Кроме того, зрителей стриминга ждут драма НЕВИДИМЫЙ МОЙ с Дарьей Екамасовой, новые эпизоды третьего сезона «Сестер», финал «Беспринципных» и много турецких сериалов.

C 16 мая:

«Красные линии» (триллер, реж. Гамлет Дульян)

Действие сериала «Красные линии» происходит за 3 года до событий «Бывших». Лена Огурцова много лет пишет свой первый роман, издание которого — ее единственный шанс изменить жизнь. Лена пытается вырваться из абьюзивных отношений с жестоким и властным мужем и после очередной ссоры срывается в Москву. Она верит, что издание романа откроет ей двери в новый мир. Но едва обретя надежду, Лена становится жертвой когда-то успешного писателя Михаила Наумова. Тот предлагает совместно доработать книгу и сулит грандиозный успех. Вот только на саму Лену, как и на ее роман, у Наумова совсем другие планы — и знакомство начинающей писательницы с кумиром оборачивается началом разрушительной зависимости.

С 24 мая:

НЕВИДИМЫЙ МОЙ (драма, реж. Антон Бильжо)

Мать-одиночка Мария живет с сыном и дочерью в наукограде, который готовят к ликвидации. Шесть лет назад ее муж-физик исчез во время проведения научного эксперимента, но Мария верит, что супруг все еще где-то рядом — в другом измерении. В город приезжает бывший коллега пропавшего в поисках его записей, а у Марии появляется новый ухажер — дальнобойщик Стас, готовый увезти ее с детьми и начать новую жизнь вместе. Оказавшись перед трудным выбором, женщина никак не может решиться оставить мужа-невидимку.

«Беспринципные», 4-й сезон (комедия, реж. Роман Прыгунов)

новые серии – 9, 16 мая

В новом сезоне сериала по мотивам рассказов Александра Цыпкина о жителях Патриарших прудов появятся как любимые герои, так и новые резиденты элитного района. У Славика в жизни сплошная турбулентность: развод с Людой, новая любовь, но старые слабости. Генерал Хадяков переживает вторую молодость, пока Валя строит карьеру певицы вместе с хитрым продюсером. Паша и Юля продолжают искать лёгкие деньги, а Рома и Вера — воспитывать ребёнка и друг друга в момент, когда в их жизни появляется иностранец Стефан. Тем временем из деревни на Патрики перебираются Алёнка и её родители, которым столичная жизнь тоже оказывается очень по вкусу.

«Чужие секреты» (детективная драма, реж. Эдже Эрдек Кочолу)

новые серии – 10, 14,17, 21, 24, 28, 31 мая

Главные героини проекта – женщины, которых обычно не замечают. Они занимаются уборкой, стиркой, глажкой и готовкой в богатых домах Стамбула, невольно становясь свидетельницами самых неприглядных тайн своих работодателей. Им известно, кто кому изменяет, кто — врет своим близким, кто — играет на публику, скрывая истинное лицо. Когда женщины узнают о том, что горничная Мерьем — совсем еще юная девушка, у которой было много планов и амбиций — покончила с собой, прыгнув с крыши особняка, они начинают сомневаться: было ли это самоубийством? Вместе с журналистом Кахраманом подруги под предводительством самой взрослой из них, Сонгюль, начинают собственное расследование.

«Зимородок», 2-й сезон (драма, реж. Бурджу Алптекин)

новые серии – 12, 19, 26 мая

В первом сезоне избалованный наследник, повеса и бабник Ферит вынужден был обручиться со скромной девушкой из консервативной семьи Сейран. Но все же между молодыми людьми зародились настоящие чувства. Что же ждет зрителей хита в новом сезоне? Ферит выживет после нападения, но его правая рука может остаться на всю жизнь парализованной, а для ювелира это крах. Семья винит в произошедшем невестку Сейран, но девушка не собирается так просто сдаваться.

«Сестры», 3-й сезон (комедия, реж. Илья Силаев)

новые серии – 14, 21, 28 мая

В продолжении проекта Ира, Маша и Оля отправятся в путешествие на старой «копейке». Без приключений, конечно, не обойдется: в пути Оля поймает звездную болезнь из-за новых неожиданных отношений, Ира провернет аферу с помощью женских чар, а Маша станет настоящей преступницей. В роуд-муви будет много смеха и сестринства: героини будут держаться вместе, а не только решать личные проблемы.

«Клюквенный щербет», 2-й сезон (мелодрама, реж. Кетджхе)

новые серии – 15, 22, 29 мая

Студентка Доа и Фатих, работающий в компании отца, мечтают пожениться. И незапланированная беременность девушки – лишь повод ускорить свадьбу. Но на пути у искренних чувств пары встает родня. Мама невесты руководит школой и придерживается весьма прогрессивных взглядов. Родители жениха – консервативные люди, для которых традиции – все. Чтобы быть вместе, влюбленным придется помирить находящиеся на разных полюсах семьи.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых сериалы «Бумажный дом», «Табу» и «И в печали, и в радости».

Фото: кадр из сериала «Красные линии»