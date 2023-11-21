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Сериал «Суперпозиция» с Павлом Табаковым получил четыре награды на фестивале в Балтиморе

Автор: БК

21 ноября 2023

Среди них – приз за лучший фантастический сериал

Фантастический сериал «Суперпозиция» был удостоен четырех наград на кинофестивале Baltimore Next Media Web Fest в США. Смотр ежегодно выбирает лучшие национальные и международные цифровые проекты, включая веб-сериалы.

Проект, повествующий о студенте-физике, который в поисках отца отправляется в непростое путешествие по Мультивселенной, был отмечен в категориях «Лучший фантастический сериал», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер» и «Лучший актерский состав».

Главные роли в «Суперпозиции» исполнили Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Марина Зудина и Игорь Жижикин. Режиссером сериала выступил Вадим Валиуллин, а генеральными продюсерами – Дмитрий Щербанов, Андрей Шишканов и Денис Рябцев. Производством проекта занимались «Ящер Пикчерс» и «Вселенная Кино» при поддержке ИРИ.

Напомним, что ранее сериал удостоился победы на фестивале Minnesota WebFest в категории «Лучший сериал».

Шоу дебютировало в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko, Premier и Wink в ноябре 2022 года, став первым мультиплатформенным релизом в новейшей истории сериальной индустрии.

Фото: постер сериала «Суперпозиция»

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