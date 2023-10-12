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Сериал «Суперпозиция» с Павлом Табаковым стал победителем фестиваля Minnesota WebFest

Автор: БК

12 октября 2023

Фантастический проект получил награду в категории «Лучший сериал»

Фантастический веб-сериал «Суперпозиция» стал победителем фестиваля Minnesota WebFest в категории «Лучший сериал» (Best Overall Series). Смотр ежегодно отмечает лучшие интернет-проекты со всего мира.

Главные роли в шоу, повествующем студенте-физике, который в поисках отца отправляется в непростое путешествие по Мультивселенной, исполнили Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Марина Зудина и Игорь Жижикин.

Режиссером сериала выступил Вадим Валиуллин, а генеральными продюсерами – Дмитрий Щербанов, Андрей Шишканов и Денис Рябцев.

Авторы отмечают, что это не только история о противостоянии добра и зла, о любви и семейных ценностях – в основу проекта положена серьезная научная основа: зрители в увлекательной форме знакомятся с квантовой механикой, принципом Суперпозиции, теорией струн и нелинейностью времени.

«Суперпозиция» дебютировала в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko, Premier и Wink в ноябре прошлого года, став первым мультиплатформенным релизом в новейшей истории сериальной индустрии.

Фото: кадр из сериала «Суперпозиция»

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