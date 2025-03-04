Продолжается прием заявок на фестиваль «Ща5сек» в рамках «Суздальфеста»
Автор: БК
4 марта 2025
XXX-й смотр пройдет с 19 марта по 24 марта
Фестиваль ультракоротких анимационных фильмов «Ща5сек», премьерный показ которых пройдет офлайн в рамках Открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест», продолжает принимать проекты.
Подать заявку можно до 12 марта 2025 23:59 (мск). Более подробные условия доступны на сайте смотра.
Ранее «Суздальфест» также объявил программу грядущего юбилейного смотра. В нее вошли как студенческие работы, так и авторские короткометражные картины.
Помимо этого, в рамках фестиваля состоится показ нескольких полнометражных лент: ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА, ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ и ПЕСНЯ СИРИН.
XXX-й «Суздальфест» состоится с 19 марта по 24 марта.
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