Продолжается прием заявок на фестиваль «Ща5сек» в рамках «Суздальфеста»

XXX-й смотр пройдет с 19 марта по 24 марта

Фестиваль ультракоротких анимационных фильмов «Ща5сек», премьерный показ которых пройдет офлайн в рамках Открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест», продолжает принимать проекты.

Подать заявку можно до 12 марта 2025 23:59 (мск). Более подробные условия доступны на сайте смотра.

Ранее «Суздальфест» также объявил программу грядущего юбилейного смотра. В нее вошли как студенческие работы, так и авторские короткометражные картины.

Помимо этого, в рамках фестиваля состоится показ нескольких полнометражных лент: ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА, ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ и ПЕСНЯ СИРИН.

XXX-й «Суздальфест» состоится с 19 марта по 24 марта.