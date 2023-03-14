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В конкурс Суздальфеста-2023 отобрано 113 анимационных работ

Автор: БК

14 марта 2023

На участие в программах смотра в этом году было подано рекордное число заявок

Сегодня в гибридном формате начинает работу 28 Открытый Российский Фестиваль анимационного кино. Онлайн-мероприятия фестиваля стартуют 14 марта на платформе «SUZDALFEST.ONLINE». На участие в программах смотра в этом году было подано рекордное число заявок - 381 (в прошлом году - 359). В целом на конкурс в этом году отобрано 113 мультфильмов: 36 авторских короткометражных, 12 сериалов, 33 студенческие работы, 10 фильмов-дебютов, 5 полнометражных мультфильмов и 17 роликов в категории прикладной анимации. В связи с рекордным количеством поданных работ в категорию студенческой анимации (132 заявки) в этом году была сформирована отдельная внеконкурсная программа студенческих работ.

28 Открытый Российский Фестиваль анимационного кино пройдёт в гибридном формате с 15 по 20 марта 2023 года. Участники различных программ, члены жюри и приглашенные гости традиционно посетят Суздаль Владимирской области.

В конкурсную программу в этом году вошли новые авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики, полнометражные анимационные фильмы. Селекционная комиссия в составе режиссера Натальи Грофпель,  киноведа и историка анимации Сергея Капкова, режиссёра и художника Валентина Телегина, режиссёра и художника Михаила Тумели под председательством режиссера Екатерины Соколовой определила лучшие работы, которые будут показаны на большом экране в Суздале перед гостями, участниками и жюри фестиваля.

Судьба призов будет определяться решением двух экспертных комиссий. В состав жюри авторской анимации вошли: художник-постановщик Сергей Февралёв; режиссёр Елена Баринова; художник, режиссёр, сценарист Татьяна Кублицкая; режиссёр, сценарист, художник Светлана Разгуляева; исполнительный директор «Большого фестиваля мультфильмов» Виктор Федосеев. В жюри коммерческой анимации включены: режиссёр Наталья Березовая, продюсер Игорь Мишин, генеральный директор «0+ Медиа» Александр Саблуков.

По результатам общего профессионального рейтинга также будут вручены традиционные призы-таблички: в нем участвуют как фильмы конкурсной, так и внеконкурсной программ, а его победитель станет президентом следующего XXIX ОРФАК.

В международной секции гостей и участников ждут программы белорусской и индийской анимации.

Все желающие смогут поучаствовать в обсуждениях с создателями студенческих и дебютных фильмов конкурсной программы. Фильмы будут обсуждать мэтры российской анимации: Игорь Ковалёв и Константин Бронзит.

В рамках XXVIII ОРФАК состоится показ фильмов-победителей Пятого всероссийского конкурса детского мультипликационного кино «Утренняя зарядка». Каждый фестивальный день будет начинаться с ярких работ, созданных детскими непрофессиональными творческими коллективами и индивидуальными авторами. В этом году на конкурс пришло рекордное количество заявок - 430 работ (в прошлый год поступило 384 мультфильма).

Помимо кинопросмотров для гостей и участников Судальфеста организована насыщенная деловая программа с участием ведущих режиссеров, продюсеров, педагогов, организаторов производства анимационного кино.

Традиционный питчинг анимационных проектов проведут ОРФАК совместно с киностудией «Союзмультфильм». В этом году на нем будут представлены проекты анимационных короткометражных фильмов для зрителей любого возраста, мультсериалов как для детей и подростков, так и для взрослых и полнометражных анимационных фильмов для семейной аудитории.

Также важным пунктом деловой программы станут обсуждения феномена искусственного интеллекта и нейросетей, возможность их использования для производства аудиовизуальных проектов. В программу включены сразу два мероприятия: дискуссионная панель «Нейросети в медиа. Инструмент или конкурент?», а также лекция Сергея Маркова и Марии Тихоновой «Нейросети в искусстве: что нас ждет?». Также в рамках деловой программы состоится круглый стол «Что нам стоит студию построить? Технические аспекты создания детской студии мультипликации».

По многочисленным просьбам представителей отрасли Суздальфест возрождает «Анимационный Кампус» - серию самопрезентаций киношкол перед гостями и участниками фестиваля. Участие в нем примут 8 школ из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга: ВГИК, СПбГИКиТ; ГИТР, НИУ ВШЭ, УрГАХУ, Университет «Синергия»,  БФМ,  ТХТК № 60.

Также в рамках фестиваля состоится литературно-анимационный клуб «Встречный курс», который состоит не только из питчинга проектов писателей, но и из серии интересных и полезных представителям многих анимационных профессий лекций.

В этом году впервые в рамках ОРФАК пройдёт мастерская документальной анимации «Магия места». Участники творческой лаборатории постараются рассказать об атмосфере Суздальфеста средствами анимадока: показать людей, локации, пространство и попытаться передать уникальный дух фестиваля. Результатом работы мастерской станет общий фильм, где у каждого автора будет своя часть хронометражем 30-40 секунд.

В день открытия фестиваля в одиннадцатый раз стартует всероссийская акция «Открытая премьера» – широкомасштабный кинопоказ отечественной анимации и зрительское голосование за самый полюбившийся зрителям фильм. В этом году фестиваль задействует более 600 площадок по всей стране. Бесплатные просмотры новых мультфильмов будут организованы в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах, музеях, детских садах и других площадках. Объявление итогов голосования и вручение приза зрительских симпатий состоится 19 марта в Суздале, на торжественной церемонии подведения итогов смотра.

Традиционно гостей фестиваля ждут во Владимирской области - все желающие смогут посетить киносеансы и творческие встречи с детскими писателями, а также принять участие в мастер-классах по разным анимационным техникам: пластилиновой, песочной и «эклер».

Открытый российский фестиваль анимационного кино – крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. В рамках фестиваля проходят многочисленные творческие и деловые встречи, в которых принимает участие более двух тысяч человек. Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является главным профессиональным смотром отечественной анимации. Фестиваль организуется Кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области.

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