«Суздальфест» объявил победителей

Гран-при досталось мультфильму «Алешенька» Дмитрия Геллера

Церемония вручения призов началась с минуты памяти Вадима Жука.

Главную награду жюри фестиваля вручило картине «Алешенька» режиссера Дмитрия Геллера. Спецпризами были отмечены ленты «Булгаков» Станислава Соколова и «Последний киносеанс» Рима Шарафутдинова.

В номинации «Авторские короткометражные фильмы» победил «Человек за шторой» Ивана Бондаренко. Приз за «Лучший фильм для детей» достался «Глупой собаке» Дарьи Ищейкиной.

Лучшим дебютом жюри признало «Смерть человека невидимки» Валентина Тютерева. Награду в номинации «Студенческие фильмы» получила Юлия Задарко за проект «Весёлый парень».

Лучшим полнометражным проектом назван ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ Константина Бронзита, лучшим сериалом – «Держи Краба / CLAWLOLO» (серия «Граммофон», режиссер Алексей Алексеев).

В номинации «Прикладная анимация» приз достался картине «Никогда я не был счастливей» режиссеров Алексея Ермолаева и Марии Ермолаевой.

В народном голосовании на платформе Suzdalfest.online лидером стал «Трамвай №13» (режиссер Ирина Ковтун).

Полный список победителей доступен на сайте фестиваля.

ФОТО: Кадр из фильма «Алешенька»