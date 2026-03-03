Стала известна конкурсная программа фестиваля анимационного кино «Суздальфест»

Смотр пройдет с 18 по 23 марта

Организаторы XXXI Открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест» представили программу конкурса грядущего смотра.

В секцию полнометражного кино попали БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, МАРАКУДА, НА ВЫБРОС и НЕПОКОЙ.

Увидеть фильмы можно будет очно на фестивале или онлайн на интернет-платформе. «Суздальфест» пройдет с 18 по 23 марта в Суздале.

Студенческие фильмы – дипломы

• «Болит!», реж. Анастасия Петрова

• «Бумажный лев», реж. Елена Барановская

• «В ожидании зеленого», реж. Сауле Матвиенко

• «Влипли!», реж. Карина Астахова

• «Живите в доме», реж. Ангелина Маюлова

• «Ключ, море, парашют», реж. Мария Алексеева

• «Когда медведям холодно», реж. Диана Большакова

• «Мать», реж. Полина Коломиец

• «Мой сосед сказал «Мяу», реж. Дарья Болотникова

• «Орган чувств», реж. Елиз Бозалп

• «Охота», реж. Анна Павлова

• «Прилог», реж. Федор Цветков

• «Рязанское чудо», реж. Никита Баззаев

• «Скрипучая старушка», реж. Мария Карташова

• «Чемодан Сильфиды», реж. Ольга Севастьянова

Дебютные фильмы

• «В животе змеи», реж. Иван Ханжин

• «Да Будет Снег!», реж. Софья Феоктистова

• «Дай мне воды», реж. Ольга Родина

• «Девочка и Шершень», реж. Дуся Геллер

• «Кошечка и Ежик», реж. Всеволод Булавкин

• «Лакрифагия», реж. Елизавета Климаева

• «Молитва о спасении», реж. Екатерина Черная

• «Параджанов. Кино без пленки», реж. Иван Батурин

• «Письма соседке», реж. Людмила Левич

• «Уроки плавания», реж. Анна Исакова

• «Чужое платье», реж. Александра Зимина

• «Шляпа», реж. Анастасия Кузищина, Юлия Джевелик

Авторские короткометражные фильмы

• «Апельсиновое дерево», реж. Ольга Баулина

• «В тени деревьев или десять черногорских заповедей», реж. Светлана Андрианова

• «Вода буль-буль», реж. Юрий Томилов

• «Гидросфера», реж. Андрей Соколов

• «Главное - хвост!», реж. Светлана Нагаева

• «До дна», реж. Александра Лукина

• «Жила-была мышь...», реж. Елена Куркова

• «Звуки леса. Квартет XXI», реж. Рим Шарафутдинов

• «Зеленые камешки», реж. Полина Федорова

• «Как жираф и енот луну спасали», реж. Наталья Федченко

• «Катунь», реж. Мария Железнова

• «Когда мы были травой», реж. Екатерина Куричева

• «Малиновые горы», реж. Петр Закревский

• «Метеостанция», реж. Анастасия Соколова

• «Моя маленькая жизнь на острове», реж. Нина Бисярина

• «Неясыть», реж. Анастасия Жакулина

• «Ночь медведя», реж. Оксана Холодова

• «Разнообразие волн под пристальным взглядом МаЮаня», реж. Дмитрий Геллер

• «Светлячок», реж. Алена Томилова

• «Субмарина», реж. Евгений Фадеев

• «Сын», реж. Жанна Бекмамбетов

• «Четыре остановки», реж. Елизавета Хломова

Прикладная анимация

• «Бессонница», реж. Александра Салмина

• «Вороны - Под звук колес товарняков», реж. Антон Иванов

• «Красная Шапочка», реж. Павел Погудин

• «Легенда о Сырдоне», реж. Павел Погудин

• «Мопс», реж. Юрий Томилов

• «Обратная перспектива», реж. Евгений Стрелков

• «Плакальщица», реж. Вероника Непутина

• «Пойдем гулять», реж. Валерия Солдатова

• «Поток силы» («Альфа. Сердца. Технологии»), реж. Леонид Шмельков

• «Ролик XIX БФМ», реж. Нина Бисярина

• «Трейлер Фестиваля Креативных Индустрий G8», реж. Миша Петрик, Алексей Бовкун

• «Хатынь – непокоренная деревня», реж. Александр Ленкин

• «Я — печаль/Аффинаж», реж. Анна Олехнович

• «Я из МВД», реж. Павел Погудин

• «Я тебе кое-что покажу», реж. Анна Волочкова, Мария Пискунова

• «მაМА», реж. Жордания Мариам

Сериалы

• «Горошек и компания (10 серия, «Покой», «Прятки», «Цветы жизни», «Нарисуй велосипед»)» (сериал «Горошек и компания»), реж. Константин Щекин

• «Знакомство» (сериал «Йети и дети»), реж. Андрей Рубецкой

• «Капитаны Будущего. Серия 1.» (сериал «Капитаны Будущего»), реж. Константин Щекин

• «Край земли. Легенды и мифы» (сериал «Край земли. Легенды и мифы»), реж. Владислав Байрамгулов

• «Легендарное варенье» (сериал «Соня и Леня»), реж. Денис Воронин

• «Мамонт из будущего» (сериал «Неодети»), реж. Софрон Варламов

• «Монстр под кроватью» (сериал «Котенок Кнопа и его друзья»), реж. Алексей Миронов, Вера Мякишева

• «Море волнуется раз» (сериал «Дракошия. Игралочки»), реж. Артур Меркулов

• «Особенный день» (сериал «Чебурашка»), реж. Мария Овчинникова

• «Очень неудобный крокодил» (сериал «Очень неудобный крокодил»), реж. Ася Филиппова

• «По дороге багов» (сериал «Технолайк!»), реж. Анастасия Чернова