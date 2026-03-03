Стала известна конкурсная программа фестиваля анимационного кино «Суздальфест»
Смотр пройдет с 18 по 23 марта
Организаторы XXXI Открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест» представили программу конкурса грядущего смотра.
В секцию полнометражного кино попали БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, МАРАКУДА, НА ВЫБРОС и НЕПОКОЙ.
Увидеть фильмы можно будет очно на фестивале или онлайн на интернет-платформе. «Суздальфест» пройдет с 18 по 23 марта в Суздале.
Студенческие фильмы – дипломы
• «Болит!», реж. Анастасия Петрова
• «Бумажный лев», реж. Елена Барановская
• «В ожидании зеленого», реж. Сауле Матвиенко
• «Влипли!», реж. Карина Астахова
• «Живите в доме», реж. Ангелина Маюлова
• «Ключ, море, парашют», реж. Мария Алексеева
• «Когда медведям холодно», реж. Диана Большакова
• «Мать», реж. Полина Коломиец
• «Мой сосед сказал «Мяу», реж. Дарья Болотникова
• «Орган чувств», реж. Елиз Бозалп
• «Охота», реж. Анна Павлова
• «Прилог», реж. Федор Цветков
• «Рязанское чудо», реж. Никита Баззаев
• «Скрипучая старушка», реж. Мария Карташова
• «Чемодан Сильфиды», реж. Ольга Севастьянова
Дебютные фильмы
• «В животе змеи», реж. Иван Ханжин
• «Да Будет Снег!», реж. Софья Феоктистова
• «Дай мне воды», реж. Ольга Родина
• «Девочка и Шершень», реж. Дуся Геллер
• «Кошечка и Ежик», реж. Всеволод Булавкин
• «Лакрифагия», реж. Елизавета Климаева
• «Молитва о спасении», реж. Екатерина Черная
• «Параджанов. Кино без пленки», реж. Иван Батурин
• «Письма соседке», реж. Людмила Левич
• «Уроки плавания», реж. Анна Исакова
• «Чужое платье», реж. Александра Зимина
• «Шляпа», реж. Анастасия Кузищина, Юлия Джевелик
Авторские короткометражные фильмы
• «Апельсиновое дерево», реж. Ольга Баулина
• «В тени деревьев или десять черногорских заповедей», реж. Светлана Андрианова
• «Вода буль-буль», реж. Юрий Томилов
• «Гидросфера», реж. Андрей Соколов
• «Главное - хвост!», реж. Светлана Нагаева
• «До дна», реж. Александра Лукина
• «Жила-была мышь...», реж. Елена Куркова
• «Звуки леса. Квартет XXI», реж. Рим Шарафутдинов
• «Зеленые камешки», реж. Полина Федорова
• «Как жираф и енот луну спасали», реж. Наталья Федченко
• «Катунь», реж. Мария Железнова
• «Когда мы были травой», реж. Екатерина Куричева
• «Малиновые горы», реж. Петр Закревский
• «Метеостанция», реж. Анастасия Соколова
• «Моя маленькая жизнь на острове», реж. Нина Бисярина
• «Неясыть», реж. Анастасия Жакулина
• «Ночь медведя», реж. Оксана Холодова
• «Разнообразие волн под пристальным взглядом МаЮаня», реж. Дмитрий Геллер
• «Светлячок», реж. Алена Томилова
• «Субмарина», реж. Евгений Фадеев
• «Сын», реж. Жанна Бекмамбетов
• «Четыре остановки», реж. Елизавета Хломова
Прикладная анимация
• «Бессонница», реж. Александра Салмина
• «Вороны - Под звук колес товарняков», реж. Антон Иванов
• «Красная Шапочка», реж. Павел Погудин
• «Легенда о Сырдоне», реж. Павел Погудин
• «Мопс», реж. Юрий Томилов
• «Обратная перспектива», реж. Евгений Стрелков
• «Плакальщица», реж. Вероника Непутина
• «Пойдем гулять», реж. Валерия Солдатова
• «Поток силы» («Альфа. Сердца. Технологии»), реж. Леонид Шмельков
• «Ролик XIX БФМ», реж. Нина Бисярина
• «Трейлер Фестиваля Креативных Индустрий G8», реж. Миша Петрик, Алексей Бовкун
• «Хатынь – непокоренная деревня», реж. Александр Ленкин
• «Я — печаль/Аффинаж», реж. Анна Олехнович
• «Я из МВД», реж. Павел Погудин
• «Я тебе кое-что покажу», реж. Анна Волочкова, Мария Пискунова
• «მაМА», реж. Жордания Мариам
Сериалы
• «Горошек и компания (10 серия, «Покой», «Прятки», «Цветы жизни», «Нарисуй велосипед»)» (сериал «Горошек и компания»), реж. Константин Щекин
• «Знакомство» (сериал «Йети и дети»), реж. Андрей Рубецкой
• «Капитаны Будущего. Серия 1.» (сериал «Капитаны Будущего»), реж. Константин Щекин
• «Край земли. Легенды и мифы» (сериал «Край земли. Легенды и мифы»), реж. Владислав Байрамгулов
• «Легендарное варенье» (сериал «Соня и Леня»), реж. Денис Воронин
• «Мамонт из будущего» (сериал «Неодети»), реж. Софрон Варламов
• «Монстр под кроватью» (сериал «Котенок Кнопа и его друзья»), реж. Алексей Миронов, Вера Мякишева
• «Море волнуется раз» (сериал «Дракошия. Игралочки»), реж. Артур Меркулов
• «Особенный день» (сериал «Чебурашка»), реж. Мария Овчинникова
• «Очень неудобный крокодил» (сериал «Очень неудобный крокодил»), реж. Ася Филиппова
• «По дороге багов» (сериал «Технолайк!»), реж. Анастасия Чернова
Полнометражные фильмы
• БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, реж. Василий Ровенский
• ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, реж. Максим Волков
• МАРАКУДА, реж. Виктор Глухушин
• НА ВЫБРОС, реж. Константин Бронзит
• НЕПОКОЙ, реж. Леонид Шмельков