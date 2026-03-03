top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Стала известна конкурсная программа фестиваля анимационного кино «Суздальфест»

Стала известна конкурсная программа фестиваля анимационного кино «Суздальфест»

Автор: БК

3 марта 2026

Смотр пройдет с 18 по 23 марта

Организаторы XXXI Открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест» представили программу конкурса грядущего смотра.

В секцию полнометражного кино попали БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, МАРАКУДА, НА ВЫБРОС и НЕПОКОЙ.

Увидеть фильмы можно будет очно на фестивале или онлайн на интернет-платформе. «Суздальфест» пройдет с 18 по 23 марта в Суздале.

Студенческие фильмы – дипломы
• «Болит!», реж. Анастасия Петрова
• «Бумажный лев», реж. Елена Барановская
• «В ожидании зеленого», реж. Сауле Матвиенко
• «Влипли!», реж. Карина Астахова
• «Живите в доме», реж. Ангелина Маюлова
• «Ключ, море, парашют», реж. Мария Алексеева
• «Когда медведям холодно», реж. Диана Большакова
• «Мать», реж. Полина Коломиец
• «Мой сосед сказал «Мяу», реж. Дарья Болотникова
• «Орган чувств», реж. Елиз Бозалп
• «Охота», реж. Анна Павлова
• «Прилог», реж. Федор Цветков
• «Рязанское чудо», реж. Никита Баззаев
• «Скрипучая старушка», реж. Мария Карташова
• «Чемодан Сильфиды», реж. Ольга Севастьянова

Дебютные фильмы
• «В животе змеи», реж. Иван Ханжин
• «Да Будет Снег!», реж. Софья Феоктистова
• «Дай мне воды», реж. Ольга Родина
• «Девочка и Шершень», реж. Дуся Геллер
• «Кошечка и Ежик», реж. Всеволод Булавкин
• «Лакрифагия», реж. Елизавета Климаева
• «Молитва о спасении», реж. Екатерина Черная
• «Параджанов. Кино без пленки», реж. Иван Батурин
• «Письма соседке», реж. Людмила Левич
• «Уроки плавания», реж. Анна Исакова
• «Чужое платье», реж. Александра Зимина
• «Шляпа», реж. Анастасия Кузищина, Юлия Джевелик

Авторские короткометражные фильмы
• «Апельсиновое дерево», реж. Ольга Баулина
• «В тени деревьев или десять черногорских заповедей», реж. Светлана Андрианова
• «Вода буль-буль», реж. Юрий Томилов
• «Гидросфера», реж. Андрей Соколов
• «Главное - хвост!», реж. Светлана Нагаева
• «До дна», реж. Александра Лукина
• «Жила-была мышь...», реж. Елена Куркова
• «Звуки леса. Квартет XXI», реж. Рим Шарафутдинов
• «Зеленые камешки», реж. Полина Федорова
• «Как жираф и енот луну спасали», реж. Наталья Федченко
• «Катунь», реж. Мария Железнова
• «Когда мы были травой», реж. Екатерина Куричева
• «Малиновые горы», реж. Петр Закревский
• «Метеостанция», реж. Анастасия Соколова
• «Моя маленькая жизнь на острове», реж. Нина Бисярина
• «Неясыть», реж. Анастасия Жакулина
• «Ночь медведя», реж. Оксана Холодова
• «Разнообразие волн под пристальным взглядом МаЮаня», реж. Дмитрий Геллер
• «Светлячок», реж. Алена Томилова
• «Субмарина», реж. Евгений Фадеев
• «Сын», реж. Жанна Бекмамбетов
• «Четыре остановки», реж. Елизавета Хломова

Прикладная анимация
• «Бессонница», реж. Александра Салмина
• «Вороны - Под звук колес товарняков», реж. Антон Иванов
• «Красная Шапочка», реж. Павел Погудин
• «Легенда о Сырдоне», реж. Павел Погудин
• «Мопс», реж. Юрий Томилов
• «Обратная перспектива», реж. Евгений Стрелков
• «Плакальщица», реж. Вероника Непутина
• «Пойдем гулять», реж. Валерия Солдатова
• «Поток силы» («Альфа. Сердца. Технологии»), реж. Леонид Шмельков
• «Ролик XIX БФМ», реж. Нина Бисярина
• «Трейлер Фестиваля Креативных Индустрий G8», реж. Миша Петрик, Алексей Бовкун
• «Хатынь – непокоренная деревня», реж. Александр Ленкин
• «Я — печаль/Аффинаж», реж. Анна Олехнович
• «Я из МВД», реж. Павел Погудин
• «Я тебе кое-что покажу», реж. Анна Волочкова, Мария Пискунова
• «მაМА», реж. Жордания Мариам

Сериалы
• «Горошек и компания (10 серия, «Покой», «Прятки», «Цветы жизни», «Нарисуй велосипед»)» (сериал «Горошек и компания»), реж. Константин Щекин
• «Знакомство» (сериал «Йети и дети»), реж. Андрей Рубецкой
• «Капитаны Будущего. Серия 1.» (сериал «Капитаны Будущего»), реж. Константин Щекин
• «Край земли. Легенды и мифы» (сериал «Край земли. Легенды и мифы»), реж. Владислав Байрамгулов
• «Легендарное варенье» (сериал «Соня и Леня»), реж. Денис Воронин
• «Мамонт из будущего» (сериал «Неодети»), реж. Софрон Варламов
• «Монстр под кроватью» (сериал «Котенок Кнопа и его друзья»), реж. Алексей Миронов, Вера Мякишева
• «Море волнуется раз» (сериал «Дракошия. Игралочки»), реж. Артур Меркулов
• «Особенный день» (сериал «Чебурашка»), реж. Мария Овчинникова
• «Очень неудобный крокодил» (сериал «Очень неудобный крокодил»), реж. Ася Филиппова
• «По дороге багов» (сериал «Технолайк!»), реж. Анастасия Чернова

Полнометражные фильмы
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, реж. Василий Ровенский
ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, реж. Максим Волков
МАРАКУДА, реж. Виктор Глухушин
НА ВЫБРОС, реж. Константин Бронзит
НЕПОКОЙ, реж. Леонид Шмельков

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Горничная» и «Рыцарь семи королевств» стали самыми популярными проектами у пиратов в феврале
Подробнее
В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в кино
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контента
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» выигрывает третью неделю подряд
Подробнее
«Союзмультфильм» начал трансформацию из анимационной студии в бренд-холдинг
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 23 февраля – 1 марта 2026 года
Подробнее
Минкультуры определило получателей субсидии на обеспечение проката и проведение киномероприятий
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках марта
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» вновь первая
Подробнее
Касса России: «Красавица» взяла бронзу
Подробнее
КИОН рассказал о новинках марта
Подробнее
Российские власти определились со сроками блокировки Telegram
Подробнее
В Таиланде покажут новинки российского кино
Подробнее
Премия «Ника» объявила номинантов за 2025 год
Подробнее
Касса четверга: лучшая новинка начала прокат с пятого места
Подробнее
Netflix выходит из переговоров насчет покупки Warner Bros. Discovery
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Кутюр»
Подробнее
Недетское кино: итоги российского онлайн-проката в январе 2026 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26 февраля - 1 марта
Подробнее

Новости по теме

«Суздальфест» объявил победителей
Подробнее
Продолжается прием заявок на фестиваль «Ща5сек» в рамках «Суздальфеста»
Подробнее
В конкурс Суздальфеста-2023 отобрано 113 анимационных работ
Подробнее
Фестиваль анимационного кино «Суздальфест» раздал призы
Подробнее
Открытый российский фестиваль анимационного кино начал работу в режиме онлайн
Подробнее