«Суздальфест» объявил победителей

22 марта в Суздале состоялась церемония закрытия международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест».

В этом году жюри решило не вручать главный приз смотра – Гран-при. Награда за лучший полнометражный фильм в секции коммерческой анимации досталось картине Константина Бронзита НА ВЫБРОС.

Лучшим авторским короткометражным фильмом был признан «Неясыть» Анастасии Жакулиной.

Полный список победителей

Дипломные фильмы

• Приз – «Орган чувств», реж. Елиз Бозалп

• Диплом – «Влипли!», реж. Карина Астахова

• Диплом – «В ожидании зеленого», реж. Сауле Матвиенко

• Диплом – «Болит!», реж. Анастасия Петрова

Дебютные фильмы

• Приз – «Девочка и Шершень», реж. Дуся Геллер

• Специальный приз – «Кошечка и Ежик», реж. Всеволод Булавкин

• Диплом – «Лакрифагия», реж. Елизавета Климаева

• Диплом – «Уроки плавания», реж. Анна Исакова

• Диплом – «В животе змеи», реж. Иван Ханжин

Лучший детский фильм

• Приз – «Светлячок», реж. Алена Томилова

Авторские короткометражные фильмы

• Приз – «Неясыть», реж. Анастасия Жакулина

• Специальный приз – «Апельсиновое дерево», реж. Ольга Баулина

• Диплом – «Субмарина», реж. Евгений Фадеев

• Диплом – «Вода буль-буль», реж. Юрий Томилов

Решение жюри по коммерческой анимации

Прикладная анимация

• Приз – «Трейлер Фестиваля Креативных Индустрий G8», реж. Миша Петрик, Алексей Бовкун

• Диплом – «Поток силы» («Альфа. Сердца. Технологии»), реж. Леонид Шмельков

• Диплом – «Легенда о Сырдоне», реж. Павел Погудин

Сериалы

• Приз – «Капитаны Будущего», 1-я cерия, реж. Константин Щекин

• Диплом – «Горошек и компания», 10-я серия, реж. Константин Щекин

• Диплом – «Очень неудобный крокодил», реж. Ася Филиппова

Полнометражные фильмы

• Приз – НА ВЫБРОС, реж. Константин Бронзит

• Диплом – МАРАКУДА, реж. Виктор Глухушин

Фото: кадр из фильма НА ВЫБРОС