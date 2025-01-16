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Во Вьетнаме пройдут Дни российской культуры

Автор: Илья Кувшинов

16 января 2025

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова

В 2025 году Вьетнам примет Дни российской культуры и Неделю российского кино. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова после встречи с министром культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунгом.

Глава ведомства отметила, что соответствующие договоренности были зафиксированы в межведомственной программы сотрудничества на 2025-2027 годы, подписанной ранее в ходе визита.

Любимова также добавила, что она пригласила вьетнамских коллег присоединиться к созданию Евразийской академии кинематографических искусств и учреждению Открытой Евразийской кинопремии.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой

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