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Число подписчиков сервисов Warner Bros. Discovery приблизилось к 95 млн

Автор: Никита Никитин

5 ноября 2022

Объединенная компания опубликовала новый квартальный отчет

Объединенная компания Warner Bros. Discovery во второй раз после слияния в начале этого года опубликовала финансовый отчет, на этот раз на третий квартал, сообщает Deadline. Согласно опубликованным данным, общая выручка компании составила около $9,8 млрд, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Чистые убытки составили $2,8 млрд. Они включают связанную со слиянием амортизацию нематериальных активов на доналоговой основе в размере $1,9 млрд, а также расходы на реструктуризацию в размере $1,5 млрд. Свободный денежный поток по итогам квартала оказался отрицательным, расходы превысили доходы на $192 млн, тогда как год назад в активе компании было $705 млн свободных наличных средств. Тут важно отметить, что сравнения с прошлогодними показателями не совсем корректны, ведь полноценное слияние Warner Bros. и Discovery еще год назад не было завершено.

Консенсус-прогнозы аналитиков предполагали выручку объемом $10,36 млрд и чистый убыток на акцию в размере 21 цента. В день публикации отчета акции WBD по итогу торгов закрылись с падением почти на 6%, до $11,97, при объеме торгов выше среднего. С момента завершения слияния WarnerMedia и Discovery, то есть с апреля текущего года, акции вновь образованной компании упали более чем на 50%. Согласно отчету, теперь медиа-холдинг собирается сэкономить за счет слияния и идущей реструктуризации уже $3,5 млрд вместо ранее заявленных $3 млрд. Компания продолжит увольнять сотрудников, а оставшиеся рабочие функции распределит между оставшимися.

Общая выручка киностудийного подразделения упала на 8%, примерно до $3,09 млрд, но скорректированная EBITDA подскочила на 37%, до $762 млн. Стоит отметить, что в период с июля по сентябрь киностудия Warner Bros. не была особо активна. Единственным релизом компании за лето стал анимационный семейный проект СУПЕРПИТОМЦЫ, собравший по всему миру 200 млн, что заметно меньше, чем у весеннего БЭТМЕНА и недавнего ЧЕРНОГО АДАМА.

Направление потокового вещания также продемонстрировало негативную динамику. Показатель EBITDA показал отрицательное значение, равное $634 млн, что отражает текущие инвестиции в HBO Max и Discovery+, запущенные в 2020 и 2021 годах соответственно. Ожидается, что две платформы будут объединены в одну в следующем году, но дата запуска пока перенесена на весну следующего года. 

Как и многие другие игроки медиа-индустрии, Warner Bros. Discovery за последнее время пострадала от валютной турбулентности и негативных макроэкономических факторов, что соответствующим образом отразилось на настроениях на Уолл-Стрит. Руководство компании продолжает проводить масштабную реструктуризацию, и по этой причине WBD в ближайший период продолжит нести серьезные расходы, хотя в конечном счете, как предполагается, проведенные изменения позволят сэкономить миллиарды долларов. Компания также работает над уменьшением огромной долговой нагрузки в размере $47 млрд. Кроме того, руководство в лице Дэвида Заслава и его команды стремится минимизировать потери в сегменте платного телевидения, а также на рекламном рынке, где продолжает наблюдаться высокая степень неопределенности.

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