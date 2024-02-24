top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Warner Bros. могла отменить готовую экранизацию «Жребия Салема» Стивена Кинга

Warner Bros. могла отменить готовую экранизацию «Жребия Салема» Стивена Кинга

Автор: Илья Кувшинов

24 февраля 2024

Конгломерат заявил о списании контента на $115 млн, что превышает бюджет «Койота против Acme»

Не исключено, что Warner Bros. Discovery отменила не только КОЙОТА ПРОТИВ ACME. По информации The Hollywood Reporter, конгломерат сообщил в своем квартальном отчете о доходах и убытках, что списал контент на общую сумму в $115 млн в рамках «плана стратегической реорганизации, связанного с подразделением Warner Bros. Pictures Animation».

Тем не менее производство анимационного проекта из вселенной Looney Tunes обошлось Warner Bros. приблизительно в $70 млн, что означает: это был не единственный фильм, отмененный студией. Инсайдеры полагают, что второй жертвой стал хоррор ЖРЕБИЙ САЛЕМА по роману Стивена Кинга, производство которого обошлось примерно в $40 млн.

Разумеется, пока это только домыслы, потому что конгломерат не дает никаких подтверждений. Однако на днях сам Кинг осудил студию в соцсетях за задержку проекта, который первоначально должен был выйти еще в 2022 году. «Между нами: я видел ЖРЕБИЙ САЛЕМА, и он весьма неплох. Олдскульный хоррор – медленное развитие и мощный финал. Не понимаю, почему Warner Bros. не выпускает картину, ведь она получилась вполне себе ничего. Кто знает... Я всего лишь писатель», – заявил он.

В центре повествования ленты – писатель, который приезжает в родной город и обнаруживает, что все горожане медленно превращаются в вампиров. Главные роли в картине исполнили Льюис Пуллман, Элфри Вудард и Билл Кэмп. Режиссером ЖРЕБИЯ САЛЕМА выступил Гари Доберман.

Оригинальная книга Кинга до этого несколько раз переносилась на малые экраны в виде мини-сериалов – в 1979 и 2004 годах.

Фото: обложка книги «Жребий Салема»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Disney обвинила зрителей в провалах своих последних проектов
Подробнее
«Лед 3» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 февраля 2024 года
Подробнее
Никита Кологривый сыграет главную роль в байопике о Владимире Жириновском
Подробнее
Касса России: «Лед 3» стал лидером проката
Подробнее
Итоги российского кинопроката за 2023 год
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» собрал больше 500 млн рублей
Подробнее
МВД России объявило в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Командир» идет на уровне «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Стали известны лауреаты премии BAFTA
Подробнее
Минкультуры назвало приоритетные направления поддержки кино в 2024 году
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Красный 5»
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2024 году
Подробнее
Стриминговые сервисы Peacock и Paramount+ могут объединиться
Подробнее
Люк Бессон экранизирует «Дракулу» Брэма Стокера
Подробнее
Главный зарубежный блокбастер года «Бордерлендс» выйдет в России на день раньше мирового релиза
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 22–25 февраля 2024 года
Подробнее