Warner Bros. могла отменить готовую экранизацию «Жребия Салема» Стивена Кинга

Конгломерат заявил о списании контента на $115 млн, что превышает бюджет «Койота против Acme»

Не исключено, что Warner Bros. Discovery отменила не только КОЙОТА ПРОТИВ ACME. По информации The Hollywood Reporter, конгломерат сообщил в своем квартальном отчете о доходах и убытках, что списал контент на общую сумму в $115 млн в рамках «плана стратегической реорганизации, связанного с подразделением Warner Bros. Pictures Animation».

Тем не менее производство анимационного проекта из вселенной Looney Tunes обошлось Warner Bros. приблизительно в $70 млн, что означает: это был не единственный фильм, отмененный студией. Инсайдеры полагают, что второй жертвой стал хоррор ЖРЕБИЙ САЛЕМА по роману Стивена Кинга, производство которого обошлось примерно в $40 млн.

Разумеется, пока это только домыслы, потому что конгломерат не дает никаких подтверждений. Однако на днях сам Кинг осудил студию в соцсетях за задержку проекта, который первоначально должен был выйти еще в 2022 году. «Между нами: я видел ЖРЕБИЙ САЛЕМА, и он весьма неплох. Олдскульный хоррор – медленное развитие и мощный финал. Не понимаю, почему Warner Bros. не выпускает картину, ведь она получилась вполне себе ничего. Кто знает... Я всего лишь писатель», – заявил он.

В центре повествования ленты – писатель, который приезжает в родной город и обнаруживает, что все горожане медленно превращаются в вампиров. Главные роли в картине исполнили Льюис Пуллман, Элфри Вудард и Билл Кэмп. Режиссером ЖРЕБИЯ САЛЕМА выступил Гари Доберман.

Оригинальная книга Кинга до этого несколько раз переносилась на малые экраны в виде мини-сериалов – в 1979 и 2004 годах.

Фото: обложка книги «Жребий Салема»