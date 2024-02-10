Warner Bros. все-таки отменит уже готового «Койота против Acme»

Студия отказалась от предложений Netflix, Amazon и Paramount о покупке картины

Несмотря на шум в соцсетях и попытки продать КОЙОТА ПРОТИВ ACME другим потенциальным дистрибьюторам, картина скорее всего будет полностью отменена. По сообщению The Wrap, Warner Bros. планирует сделать это без каких-либо анонсов.

Инсайдеры утверждают, что Netflix, Amazon и Paramount посмотрели проект, достаточно высоко оценив его, и представили студии свои варианты (диапазон сумм варьируется в промежутке от $30-50 млн) – последняя даже предложила выпустить фильм в кинотеатральный прокат, что позволило бы Warner Bros. сохранить лицо.

Но студия, которая предполагала положить ленту на полку, чтобы списать налоги на сумму в $35-40 млн, хотела получить от возможных покупателей не меньше $75-80 млн, что несколько превышает бюджет самого фильма. Более того, Warner Bros. не позволила заинтересованным студиям сделать ответное предложение – как отмечают знающие люди, это была ситуация «либо да, либо нет».

По словам режиссера Дэйва Грина, КОЙОТ ПРОТИВ ACME получил высокие оценки зрителей на тест-показах, однако, как утверждают инсайдеры, четверо студийных боссов, принявших решение об отмене проекта, даже не видели финальной версии фильма – руководители студии Майкл де Лука и Памела Эбди смотрели только первую режиссерскую сборку, президент анимационного подразделения WB Билл Домашке присутствовал на самом первом скрининге со зрителями, а глава Warner Bros Discovery Дэвид Заслав вообще не видел картину.

Главную роль в КОЙОТЕ ПРОТИВ ACME, которая является гибридом CG-анимации и игрового кино, исполнил Джон Сина, а одним из ее соавторов выступил Джеймс Ганн.

Напомним, что ранее Warner Bros. отказалась от выпуска кинокомикса БЭТГЕРЛ с бюджетом в $90 млн и анимационного фильма СКУБИ-ДУ! ОТДЫХ С ПРИВИДЕНИЯМИ – причиной также стало желание списать налоги, поскольку Дэвид Заслав стремился сэкономить $3 млрд.

Фото: кадр из фильма КОЙОТ ПРОТИВ ACME