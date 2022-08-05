Число подписчиков сервисов Warner Bros. Discovery достигло 92 млн

Компания опубликовала квартальный финансовый отчет

Объединенная Warner Bros. Discovery впервые после слияния в начале этого года опубликовала финансовую отчетность, сообщает THR. Аналитикам Уолл-Стрит и интересующимся стал доступен отчет по итогам второго квартала текущего года.

В первую очередь акционеров с Уолл-Стрит интересовал сегмент потокого вещания и рост подписной базы стриминг-сервисов. Согласно отчету, WBD объединила всех абонентов с разных платформ в единый массив. В итоге общая абонентская база достигла 92,1 млн человек, включая пользователей HBO Max и Discovery+. Данная цифра подсчитана по новой схеме учета пользователей, благодаря которой не учитывались 10 млн устаревших непрофильных абонентов Discovery и неактивных мобильных абонентов AT&T. В прошлом квартале WarnerMedia сообщала о 76,8 млн подписчиков сервисов HBO и HBO Max, а у Discovery по старой схеме набралось 24 млн подписчиков. Согласно данным отчета, за второй квартал совокупное количество новых подписчиков различных сервисов WBD выросло на 1,7 млн.

Общая выручка компании сосавила $9,8 млрд. Это не соответствует прогнозам аналитиков Уолл-стрит. Консенсус-прогноз предполагал прибыль в размере $11,91 млрд и прибыль на акцию в размере 0,08 доллара. Прогноз на рост совокупного числа подписчиков составлял 1,6 млн человек.

Доход от рекламы за квартал составил $2,7 млрд, поступления от дистрибуции – $4,8 млрд, общие доходы от контента – $2 млрд. Примечательно, что стриминг-направление по итогам квартала принесло компании убытков на $1,5 млрд. Чистый убыток в размере $3,4 млрд включает $2 млрд амортизации нематериальных активов, $1 млрд расходов на реструктуризацию и другие расходы, а также $983 млн расходов на транзакции и интеграцию. Скорректированная EBITDA составила $1,664 млрд. Денежные средства, полученные от операционной деятельности, увеличились до $1 млрд, а заявленный свободный денежный поток вырос до $789 млн. В активе компании на конец квартала набралось $3,9 млрд наличных денег. Валовый долг на конец квартала составил $53 млрд.

Слияние WarnerMedia и Discovery было завершено в апреле. Возглавляют новую структуру преимущественно бывшие руководители Discovery. Согласно заявлениям топ-менеджмента, за счет слияния предполагается сократить расходы и сэкономить не менее $3 млрд. Многие аналитики считают, что данная оценка является даже слишком консервативной. Сотрудники и наблюдатели с тревогой наблюдали за тем, как медиакомпания начала затягивать пояса и сокращать расходы на контент. Руководству требуется балансировать между долговыми обязательствами, затруднениями на рекламном рынке и проблемами с цепочками поставок. Ходили слухи, что за публикацией отчета последуют серьезные сокращения, закрытия оригинальных программ, и даже удаление контента с HBO Max.

Серьезные шаги в стороны уменьшения расходов были сделаны уже через несколько недель после слияния. Компания отказалась от стриминг-сервиса CNN+ и значительно сократила количество программ на каналах TBS и TNT, требующих работы над сценариями. Вместо этого ставка была сделана на спортивные трансляции и другие программы, не требующие сценариев. Также на этой неделе WBD неожиданно отменила два фильма для HBO Max - полнометражный фильм о приключения Скуби Ду и БЭТГЕРЛ. Причем фильм DC Comics стоимостью $90 млн уже находился в стадии постпродакшна, основные съемки были завершены.

По итогу самые тревожные слухи все же не оправдались. Оказалось, что глава WBD Дэвид Заслав крайне оптимистично настроен в вопросе дальнейшего развития медиакомпании. В частности, он похвалил руководящую команду HBO Max, отметив, что стриминг-направление обещает стать стабильным источником доходов для WBD в ближайшие годы. В своем заявлении Заслав дал понять, что медиакорпорация не собирается делать ставку на что-то одно и вкладываться исключительно в онлайн-платформы: «В наши задачи входит извлечь максимум пользы из каждой единицы контента с помощью широкой модели распространения, что включает в себя кинотеатры, стриминг-вещание, линейное кабельное вещание, бесплатное вещание, игры, потребительские товары, услуги и многое другое». Заслав высоко оценил то, что он назвал «опциональностью» компании, и отметил значимость системы холдбэков, так как именно структура окон позволяет создавать интерес и спрос у аудитории.

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