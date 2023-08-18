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Бастующие сценаристы и студии встретились в третий раз

Автор: Илья Кувшинов

18 августа 2023

Руководители крупных студий планируют провести совместный звонок, чтобы обсудить следующий шаг

Регулярные переговоры Гильдии сценаристов США (WGA) и Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) продолжаются – в четверг, 17 августа, стороны встретились еще раз в надежде завершить забастовку авторов.

По информации Variety, существенного прогресса на пути к перемирию все еще нет: сценаристы и студии не могут договориться по ряду вопросов, в частности – количеству людей в сценарных комнатах и авторских отчислениях со стримингов по данным просмотров.

Ожидается, что в пятницу, 18 августа, руководители крупных студий проведут совместный звонок, чтобы обсудить следующий шаг в переговорах. Среди участников – Тед Сарандос из Netflix, Дэвид Заслав из Warner Bros. Discover, Донна Лэнгли из NBCUniversal, Дана Уолден и Алан Бергман из Disney. Все они лично заинтересованы в заключении сделки, ведь в ином случае осенью их ждут большие трудности сразу на нескольких фронтах.

В минувшую пятницу руководители были напрямую задействованы в новом предложении для гильдии, включавшем в себя их видение работы сценарных комнат и прозрачность стриминговых просмотров. Инсайдеры утверждают, что студии сочли свое предложение щедрым и рассчитывали на большой прогресс в переговорах, однако WGA оказалась не согласна.

Гильдия сценаристов США предупредила своих коллег-авторов, чтобы они не обращали внимание на утечки со стороны Альянса, однако никак не прокомментировала прошедшие встречи.

Фото: соцсети Writers Guild of America West

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