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Студии сделали предложение бастующим сценаристам

Автор: Илья Кувшинов

12 августа 2023

Решение членов переговорного комитета гильдии сценаристов станет известно на следующей неделе

В эту пятницу Гильдия сценаристов США (WGA) наконец-то провела переговоры с представителями крупных студий – первые с мая – и получила от них новый пакет предложений.

По информации Variety, переговорному комитету гильдии нужно время, чтобы дать ответ Альянсу продюсеров кино и телевидения (AMPTP).

«Мы взвесим их предложение, все обсудим и вернемся с ответом на следующей неделе, – гласит официальное заявление WGA. – Иногда в переговорах можно добиться большего прогресса, когда стороны воздерживаются от подробного описания ходов и последующего публичного обсуждения. Таким и будет наш подход – по крайней мере до тех пор, пока не появится что-то важное (или же, если будет необходимо что-то опровергнуть).

Напомним, что ранее переговорный комитет гильдии высказывал свое недовольство тем, что студии и стриминги продолжают обманывать людей, распространяя дезинформацию при помощи «устаревшей методички». Также, неделю назад, члены WGA уже встречались с президентом AMPTP Кэрол Ломбардини, и тогда предварительный обзор все спорных вопросов, которые каждая сторона намерена вернуть за стол переговоров, зашел в тупик.

Пока нет никаких признаков на то, что продюсеры готовы уступить сценаристам в вопросе авторских отчислений со стримингов и работе сценарных комнат. Представители WGA ранее подчеркивали, что со стороны AMPTP были возражения по пяти или шести вопросам.

В среду, 9 августа, наступил сотый день забастовки сценаристов – четвертой по продолжительности за всю историю гильдии: самая длинная из них длилась 153 дня в 1988 году.

Фото: соцсети Writers Guild of America, East

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