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Забастовка Гильдии сценаристов длится уже 100 дней

Автор: Илья Кувшинов

10 августа 2023

Представители индустрии отмечают, что возможный конец пока не виден

Наступил 100-й день забастовки Гильдии сценаристов (WGA), и ей до сих пор не видно конца – стороны все еще не пришли к общему знаменателю, и война на истощение продолжается.

Variety отмечает, что атмосфера в отрасли по напряженности стала напоминать гражданскую войну. Издание также приводит заявление бывших президентов WGA West и сопредседателей переговорной комиссии Гильдии Криса Кейзера и Дэвида Гудмана, в котором они назвали 100-дневный рубеж «позорной вехой для Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP)»:

«Голливудский профсоюз и его члены-студии несут полную ответственность за трехмесячное закрытие индустрии и за всю эту боль, которую они причинили людям, оставшимся без средств к существованию. В конечном счете, у студий нет иного выбора, кроме как заключить честную сделку – поэтому, до этого момента мы будем полны решимости и единства», – сказали они.

Представители AMPTP отказались от комментариев, однако инсайдеры сообщают, что настроения в высших эшелонах власти довольно мрачные.

«Это средневековая осада, – заявил бывший вице-президент ABC по урегулированию трудовых отношений Джефф Рутизер. – Рабочие перешли ров, стучат в ворота, а работодатели стоят над воротами и бросают камни. Это откровенная война. У кого больше ресурсов, силы воли и припасов, тот и победит».

Некоторые члены Гильдии утверждают, что на этот раз сценаристы могут продержаться дольше, чем во время предыдущей забастовки 16 лет назад, благодаря многочисленным изменениям в бизнесе. В то время потерю дохода сильнее всего переживали более опытные авторы, потому что и сделок было больше, и зарплаты были выше. Теперь же, как утверждают профессионалы, заработная плата уменьшилась в разы, условия труда стали более трудными, но, тем не менее, количество членов Гильдии увеличилось.

На данный момент, ни WGA, ни AMPTP не готовы идти на уступки, чтобы положить конец тупиковой ситуации. «Обычно все заканчивается, когда у одной из сторон случаются внутренние разногласия, и тогда именно она делает первый шаг, – сказал сценарист Ховард Гулд, который был членом переговорного комитета Гильдии во время забастовки 2007-2008 годов. – Сейчас подобного среди сценаристов я точно не вижу».

Гулд также отметил, что, когда забастовка 16-летней давности подошла к 100-дневному рубежу, руководство WGA столкнулось с настоятельными призывами членов профсоюза все-таки заключить сделку. «Я не думаю, что мы смогли бы продержаться 110 дней», – добавил он.

В то время Гильдия была вынуждена принять условия, предложенные противоположной стороной в лице Гильдии режиссеров (DGA), но сейчас ситуация выглядит иначе – ведь к сценаристам на этот раз присоединилась Гильдия актеров, решившая провести свою первую забастовку с 1980 года.

Фото: соцсети Writers Guild of America West

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