Сценаристы и студии не смогли договориться

Забастовка Гильдии сценаристов, которая началась 1 мая, продолжится

Гильдия сценаристов Америки (WGA) провела в пятницу первую с момента начала забастовки встречу с представителями студий и стримингов, и, к сожалению, она не увенчалась успехом.

По сообщению Deadline, стороны не смогли договориться об условиях – на повестке дня стоял возможный протокол будущих переговоров и предварительный обзор всех спорных вопросов, которые каждая сторона намерена вернуть за стол.

«На данный момент, мы не получили согласия по этим вопросам, потому что представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) заявили, что им нужно проконсультироваться со студиями, прежде чем двигаться дальше», – отмечается в заявлении Гильдии.

Утверждается, что президент AMPTP Кэрол Ломбардини заявила, что студии готовы к разговору о минимальной заработной плате для сценаристов и ограничениях на использование искусственного интеллекта, но не желают обсуждать вопрос авторских отчислений и работу сценарных комнат.

Стоит отметить, что буквально за сутки до встречи переговорный комитет Гильдии сценаристов высказал свое недовольство тем, что студии и стриминги продолжают обманывать людей, распространяя дезинформацию при помощи «устаревшей методички».

«Мы не поведемся на это, – говорилось в заявлении WGA. – Мы, сценаристы, бастуем уже 94 дня, потому что стремимся сделать эту профессию жизнеспособной для всех нас сейчас и для будущего поколения авторов. Мы пожертвовали многим, чтобы зайти так далеко, и не бросим все это на полпути».

Фото: соцсети Writers Guild of America, East