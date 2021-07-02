Wink рассказал о главных премьерах июля

Пользователи видеосервиса Wink смогут посмотреть фильмы, которые недавно выходили в кинотеатрах.

Якутский хоррор ИЧЧИ

По сюжету, молодая семья приезжает за помощью к родителям в удаленное село на берегу Лены, и поначалу никто не подозревает, что зло уже наступает. Иччи – духи-хозяева предметов, вещей, явлений природы или определенных мест в традиционных верованиях якутов. Они и становятся одними из действующих лиц в фильме, который не только нагоняет ужаса, но и помогает больше узнать о якутском этносе.

Криминальный триллер ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ Гая Ричи в эксклюзивном переводе и озвучке Гоблина

Российский прокат фильма состоялся весной, но теперь боевик выходит на Wink в авторском переводе Гоблина. Джейсон Стэйтем сыграл главную роль в проекте, который стал первой за 15 лет его совместной работой с Гаем Ричи. Также впервые в фильмах режиссера действие происходит в США.

Боевик НИКТО в эксклюзивном переводе Гоблина

Американский боевик, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером, рассказывает историю превращения скромного офисного планктона во всесильного мстителя. Одну из ролей (в фильме действует русская мафия) сыграл Алексей Серебряков.

Приключенческий мультфильм от Disney и Pixar ДУША

Проект стал победителем 93-й церемонии вручения премий «Оскар» сразу в двух номинациях – «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая музыка к фильму». Герой картины – школьный учитель музыки, который любит джаз. Волей случая он оказывается на том свете, но новые друзья помогают ему найти путь в обычный мир, чтобы он смог реализовать свою мечту.

Цифровая премьера фильма СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ состоится 8 июля

Дерзкий стендап-комик Илья Погорелов (Сергей Чирков) сталкивается с проблемами со здоровьем (нужна пересадка донорского сердца) и одновременно – с обвинениями во лжи со стороны бывшей. В результате ряда случайностей появляется его дуэт с провинциальным романтиком Сашей Барковым (Сергей Белов), вместе они объездят почти всю страну и взорвут TikTok.

Картина КРАСНЫЙ ПРИЗРАК выйдет на видеосервисе 15 июля

Декабрь 1941 года. По обе стороны фронта рождается и распространяется легенда про непобедимого, неубиваемого, способного в одиночку справиться с оравой противников бойца Красной армии. Имени его никто не знает, но известен он становится как Красный призрак. В такой подаче история смотрится как минимум свежо. И актерский состав многообещающий – роли в фильме сыграли Юра Борисов, Алексей Шевченков и Владимир Гостюхин.

Комедия ПАПА ЗАКОДИРОВАЛСЯ выйдет на Wink 15 июля

Анатолий Снаров, начальник ЖКХ в уездном городке Сорочинске, в один прекрасный момент закодировался и обнаружил, что у него есть жена и двое детей. Просветленный трезвенник развивает настолько бурную деятельность по улучшению мира, что все его окружение хочет одного – чтобы он раскодировался.

27 июля в цифровой прокат выйдет первая часть комедийно-приключенческого киносериала БЕНДЕР: НАЧАЛО

Создатели сериала переосмысляют литературное наследие Ильфа и Петрова, рассказывая о начале «карьеры» будущего обаятельного афериста. По сюжету Ося (Арам Вардеванян) в 1919 году знакомится со своим отцом, тем самым турецкоподданным Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Отец передает сыну секреты мастерства – тонкой лести, изящного обмана, элегантного шантажа. В центре сюжета опасная авантюра – охота за царской реликвией с погонями и перестрелками.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

02.07.2021 Автор: Виолетта Палий