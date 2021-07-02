Новости


Wink рассказал о главных премьерах июля

В библиотеке станут доступны новинки кинопроката и картины в переводе Гоблина

Пользователи видеосервиса Wink смогут посмотреть фильмы, которые недавно выходили в кинотеатрах. 

  • Якутский хоррор ИЧЧИ

По сюжету, молодая семья приезжает за помощью к родителям в удаленное село на берегу Лены, и поначалу никто не подозревает, что зло уже наступает. Иччи – духи-хозяева предметов, вещей, явлений природы или определенных мест в традиционных верованиях якутов. Они и становятся одними из действующих лиц в фильме, который не только нагоняет ужаса, но и помогает больше узнать о якутском этносе.

  • Криминальный триллер ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ Гая Ричи в эксклюзивном переводе и озвучке Гоблина

Российский прокат фильма состоялся весной, но теперь боевик выходит на Wink в авторском переводе Гоблина. Джейсон Стэйтем сыграл главную роль в проекте, который стал первой за 15 лет его совместной работой с Гаем Ричи. Также впервые в фильмах режиссера действие происходит в США. 

  • Боевик НИКТО в эксклюзивном переводе Гоблина 

Американский боевик, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером, рассказывает историю превращения скромного офисного планктона во всесильного мстителя. Одну из ролей (в фильме действует русская мафия) сыграл Алексей Серебряков.

  • Приключенческий мультфильм от Disney и Pixar ДУША

Проект стал победителем 93-й церемонии вручения премий «Оскар» сразу в двух номинациях – «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая музыка к фильму». Герой картины – школьный учитель музыки, который любит джаз. Волей случая он оказывается на том свете, но новые друзья помогают ему найти путь в обычный мир, чтобы он смог реализовать свою мечту.

  • Цифровая премьера фильма СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ состоится 8 июля

Дерзкий стендап-комик Илья Погорелов (Сергей Чирков) сталкивается с проблемами со здоровьем (нужна пересадка донорского сердца) и одновременно – с обвинениями во лжи со стороны бывшей. В результате ряда случайностей появляется его дуэт с провинциальным романтиком Сашей Барковым (Сергей Белов), вместе они объездят почти всю страну и взорвут TikTok.

  • Картина КРАСНЫЙ ПРИЗРАК выйдет на видеосервисе 15 июля

Декабрь 1941 года. По обе стороны фронта рождается и распространяется легенда про непобедимого, неубиваемого, способного в одиночку справиться с оравой противников бойца Красной армии. Имени его никто не знает, но известен он становится как Красный призрак. В такой подаче история смотрится как минимум свежо. И актерский состав многообещающий – роли в фильме сыграли Юра Борисов, Алексей Шевченков и Владимир Гостюхин.

  • Комедия ПАПА ЗАКОДИРОВАЛСЯ выйдет на Wink 15 июля

Анатолий Снаров, начальник ЖКХ в уездном городке Сорочинске, в один прекрасный момент закодировался и обнаружил, что у него есть жена и двое детей. Просветленный трезвенник развивает настолько бурную деятельность по улучшению мира, что все его окружение хочет одного – чтобы он раскодировался.

  • 27 июля в цифровой прокат выйдет первая часть комедийно-приключенческого киносериала БЕНДЕР: НАЧАЛО

Создатели сериала переосмысляют литературное наследие Ильфа и Петрова, рассказывая о начале «карьеры» будущего обаятельного афериста. По сюжету Ося (Арам Вардеванян) в 1919 году знакомится со своим отцом, тем самым турецкоподданным Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Отец передает сыну секреты мастерства – тонкой лести, изящного обмана, элегантного шантажа. В центре сюжета опасная авантюра – охота за царской реликвией с погонями и перестрелками.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

02.07.2021 Автор: Виолетта Палий

Новости по теме:

More.tv и Wink могут объединиться

Wink добавил в библиотеку ряд культовых фильмов

Netflix и «КиноПоиск» за 2020 год заметно укрепили свои позиции в России

Wink назвал самые популярные у своих зрителей фильмы и сериалы в 2020 году

В Wink появится возможность бесплатного просмотра контента с рекламой


Самое читаемое

Заявки принимаются до 25 июля

«КиноПоиск HD» и Московская школа кино объявляют конкурс на обучение по программе «Шоураннер»

Подробнее
Новинки и изменения от Sony Pictures, «Централ Партнершип» и различных независимых компаний

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 21 по 27 июня

Подробнее
Проект выйдет на видеосервисе в 2021 году

Premier работает над первым российским музыкальным драмеди

Подробнее
Изменения могут внести в Госдуму уже осенью

Депутат Горелкин доработал законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 