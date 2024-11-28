Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря

«Великая», «Отец года», российские комедии и возвращение «Просто Марии»

В числе новинок, которые стартуют в онлайн-кинотеатре Wink в декабре – продолжение сериального молодежного хита Сергея Жукова «Плакса», драма ВЕЛИКАЯ с Кейт Уинслет и комедийный боевик ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА» с Джеки Чаном.

Кроме того, зрителей стриминга ждут семейные комедии ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ и ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ, драма 9 СЕКУНД и многое другое.

Уже на сервисе:

«Кто быстрее» (приключенческая комедия, реж. Иван Снежкин, Анастасия Снежкина)

Водитель внедорожника и бывший зэк по прозвищу Кекчуп попадает в аварию. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и дает странные вводные: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за сокровищами. Только герои не знают, что их догоняют головорезы бывшей подельницы Кекчупа и сам виновник аварии, который вышел из комы.

С 1 декабря:

«Просто Мария» (мелодрама, реж. Артуро Рипстейн, Беатрис Шеридан)

Молодая девушка Мария покидает свой дом и уезжает в Мехико для поиска хорошей работы, которая позволит ей стать независимой и помочь своей семье. Она становится прислугой в доме, жители которого — богатые и успешные люди. Вскоре на прогулке она знакомится с Хуаном Карлосом и влюбляется в него.

С 5 декабря:

В БАНЮ! (комедия, реж. Данил Иванов)

Жизнь Ивана Плотникова давно летит под откос из-за его привычки все терпеть. Но попав на чемпионат России по бане, он понимает, что это не проклятье, а редкий талант. Теперь ему предстоит раскрыть свою суперспособность, чтобы наконец-то поверить в себя, воодушевить своих близких и побороться за солидный денежный приз, который ему так необходим. Когда жизнь меняет курс, иди в баню!

С 5 декабря:

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (семейная комедия, реж. Олег Асадулин)

В руках у Митяя, школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор: Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.

С 9 декабря:

«Плакса» 2-й сезон (музыкальная драма, реж. Андрей Силкин)

Маша встречает Льва, сына влиятельного бизнесмена, в Москве, куда отправляется на музыкальный фестиваль с группой «Плакса». Обаятельный парень обещает познакомить ее с главными звездами страны. Только на деле ее ждут не слава и выгодные контракты, а серьезные испытания, которые могут привести к трагедии.

С 12 декабря:

9 СЕКУНД (драма, реж. Олег Штром)

2010 год. База Тихоокеанского флота РФ. На эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Короткое замыкание, пожар. На борту — 348 человек. Без колебаний противостоять огню решает 19-летний матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка.

АДСКАЯ КОМЕДИЯ: ИСПОВЕДЬ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ (криминальная комедия, Михаэль Штурмингер)

Театральная пьеса, посвященная реальной истории жизни Джека Унтервегера, осужденного убийцы, признанного поэта, писавшего в заключении, помилованного и получившего известность в качестве выдающегося писателя и журналиста, отъявленного донжуана, которого подозревали в убийстве проституток в Вене, Граце, Праге и Лос-Анджелесе. Он бежал из Вены в США, был арестован в Майами, переправлен в Австрию, осужден и, наконец, покончил жизнь самоубийством после того, как был признан виновным в убийстве одиннадцати человек.

С 13 декабря:

ОТЕЦ ГОДА (комедия, реж. Холли Мейерс-Шайер)

Преуспевающий арт-дилер и счастливый муж молодой жены Энди неожиданно узнает, что ближайшие три месяца он проведет в компании двух маленьких детей. Как гласит древняя мужская истина, ничем хорошим это не закончится. Можно было бы спихнуть воспитание близнецов на старшую дочь и увлечься бизнесом, но она тоже беременна. Поняв, что он окружен, Энди берет власть в свои руки — детей ждут здоровое питание, жесткая дисциплина и домашние задания. Но, как гласит другая древняя истина — ни фига подобного. Звание «Отец года» еще нужно заслужить.

С 16 декабря:

СНЯТЬ ПРОКЛЯТИЕ (трагикомедия, реж. Дэвид Духовны)

Основанный на романе Дэвида Духовны «Баки F*cking Дент» 2016 года. О 33-летнем писателе-неудачнике по имени Тед, который уже давно отказался от достижения каких-либо целей в жизни, когда узнает, что его отец Марти серьезно болен. В результате Тед переезжает к нему и вскоре замечает, что состояние отца ухудшается каждый раз, когда его любимая бейсбольная команда «Red Sox» проигрывает. Чтобы избавить отца от лишних переживаний, Тед решает подтасовать результаты матчей с помощью друзей отца. Между тем он знакомится с очаровательной Марианной, которая возрождает в нем тягу к писательству.

С 23 декабря:

«Бандит, ставший старшеклассником» (фэнтези, реж. Ли Сон-тхэк)

47-летний гангстер достиг многого в криминальной сфере хотя и не учился в вузе. Однажды он видит как старшеклассник прыгает с крыши и, пытаясь его поймать, вселяется в его тело. Теперь взрослый бандит под видом подростка отправится в старшую школу и разберется с негодяями, которые довели парня до такого.

С 25 декабря:

СПАСТИ САНТУ (комедия, реж. Хоакин Масон)

Накануне рождественской ночи невезучий папа восьмилетнего Лукаса случайно врезается в самого настоящего Санта-Клауса. И пока Санта не может выполнять свои обязанности, папе придется поработать за него. Сможет ли он исполнить самые невероятные желания детей, стать примером для подражания своему собственному сыну и спасти Рождество и Новый год?

С 26 декабря:

ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ (комедия, реж. Иван Архипов)

У девочки Виты и лучшей подруги ее мамы есть навязчивая идея — выдать маму замуж. Мама и не против бы, но все как-то не складывается. Близится Новый год, и Вите приходит в голову необычная идея — подарить маме ужин с известным актером: харизматичным и очень достойным мужчиной. В знакомом Вите агентстве подарков могут организовать свидание прямо в канун Нового года, только подарок уж очень дорогой.

С 29 декабря:

ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА» (экшн-комедия, реж. Чжан Луань)

Легендарная кинозвезда Джеки Чан берет под опеку детеныша большой панды. Злодеи собираются украсть редкое животное, чтобы получить за него целое состояние. Джеки не может остаться в стороне и отправляется в незабываемое приключение ради спасения панды.

Скоро:

ВЕЛИКАЯ (драма, Эллен Кёрас)

Экранизация романа Энтони Пенроуза «Жизнь Ли Миллер». История Ли Миллер — фотомодели, которая стала известной корреспонденткой журнала Vogue во время Второй мировой войны.

ПРАВО НА ЛЕВО (комедия, реж. Гарик Петросян)

Иван — молодой и успешный адвокат, который пользуется огромным вниманием женщин. Однако это не взаимно, ведь Иван — достойный муж и отец, который входит в 20% верных мужчин. Но приходит день, когда каждый примерный семьянин задумывается, имеет ли он право на «лево». Тем более, когда твоя помощница — сексапильная красотка, но по совместительству — лучшая подруга жены. Спокойная семейная жизнь или новый роман? Карьера или страх все потерять? И, наконец, что делать, когда жена пишет, что она у подруги, а у этой подруги ты сам?

БИТВА ПАП (семейная комедия, реж. Иван Архипов)

Влюбленные Костя и Маша решают пожениться. Но сразу же возникают проблемы с родственниками. Отец Кости – военный на пенсии, прямой и волевой русский мужик, который планирует снять для семейного торжества Дом офицеров, пригласить всю родню до пятого колена и отметить как полагается, по традициям российского застолья. Папа Маши – владелец крупного бизнеса, который хочет выпендриться перед партнерами и устроить свадьбу с шиком где-нибудь в Дубае. На то, что хотят дети и что думают остальные родственники, обоим папам наплевать. Свадьба становится настоящим столкновением амбиций и полем боя между двумя такими разными, но одинаково упрямыми отцами.

«Кто быстрее» (приключенческая комедия, реж. Иван Снежкин, Анастасия Снежкина)

Водитель внедорожника и бывший зэк по прозвищу Кекчуп попадает в аварию. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и дает странные вводные: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за сокровищами. Только герои не знают, что их догоняют головорезы бывшей подельницы Кекчупа и сам виновник аварии, который вышел из комы.

Фото: кадр из фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ