Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мая

Триллер «Я знаю, кто тебя убил», драма «Красные линии», криминальная сага «Расплата» и многое другое

В числе новинок, которые появится в онлайн-кинотеатре Wink в мае – драма «Красные линии» с Полиной Гагариной, которая вновь вернется в роли тети Лены из сериала «Бывшие», и криминальная сага «Расплата» с Леонидом Бичевиным. Оба проекта дебютируют на сервисе 16 мая.

Помимо этого, зрители стриминга уже могут посмотреть новый оригинальный проект Wink – психологический триллер «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко, Юлией Снигирь, Михаилом Тройником и Евгенией Симоновой. Заключительные серии появятся на платформе 8 мая.

Только на Wink

Уже на сервисе:

«Я знаю, кто тебя убил» (психологический триллер, реж. Софья Райзман)

По сюжету в московском цирке похищают трехлетнюю девочку. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.

С 16 мая:

«Расплата» (криминальная драма, реж. Артем Мазунов)

Александра Юматова можно назвать современным «решалой». Но, кроме решения непубличных трудностей публичных персон, он должен разбираться и в проблемах своей полукриминальной семьи. Юматову предстоит стать сообщником собственной матери, только что вернувшейся из тюрьмы за убийство из мести. Много лет назад неизвестные безжалостно расстреляли ее отца.

Со-эксклюзив

С 16 мая:

«Красные линии» (драма, реж. Гамлет Дульян)

Действие сериала происходит за три года до событий «Бывших». Лена Огурцова много лет пишет свой первый роман, издание которого — ее единственный шанс изменить жизнь. Лена пытается вырваться из абьюзивных отношений с жестоким и властным мужем и после очередной ссоры срывается в Москву. Она верит, что издание романа откроет ей двери в новый мир. Но, едва обретя надежду, она становится жертвой когда-то успешного писателя Михаила Наумова. Тот предлагает совместно доработать книгу и сулит грандиозный успех. Вот только на саму Лену, как и на ее роман, у Наумова совсем другие планы — и знакомство начинающей писательницы с кумиром оборачивается началом разрушительной зависимости.

Скоро:

«Родители родителей» (комедия, реж. Александр Жигалкин)

Семья Соколовых значительно разрослась и переехала в новый дом. У Тимофея и Полины родился второй ребенок, а Илья женился. Казалось бы, только Макс не думает о личной жизни и полностью сосредоточен на бизнесе — небольшой семейной пекарне. Устоявшийся порядок рушится, когда Макс приводит в дом Леру, которая старше его на несколько лет, а еще ее десятилетнего сына.

Также на сервисе

С 9 мая:

ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (криминальный триллер, реж. Майкл Китон)

Нокс — профессиональный киллер. Последние годы своей жизни он мечтал лишь об одном — забыть о том, что совершил. Но сейчас, когда деменция уничтожает его личность, Ноксу придется приложить все силы, чтобы спасти от рук продажных копов своего сына. Счет идет на часы. Он уже не помнит, кто перед ним, друг или враг, лишь указательный палец все так же уверенно спускает курок.

С 10 мая:

ОБНАЖЕННАЯ МУЗА ПЬЕРА БОННАРА (мелодрама, реж. Мартен Прово)

Один из величайших художников нашего времени Пьер Боннар знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами. Такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера. Любовь, страсть, измены — их отношения походили на пламя, в котором один из них должен был сгореть.

С 14 мая:

ТИ-РЕКС. КОРОЛЬ ДИНОЗАВРОВ (анимационный, реж. Шан Мин, Сы Линь)

Малыш Ди сможет вернуться в Зеленую долину, где его отец был королем, лишь тогда, когда станет самым сильным и выносливым динозавром в мире. Но до этого момента ему нужно выжить, найти друзей, пройти разнообразнейшие испытания и сразиться со множеством динозавров и самим собой, чтобы доказать, что именно он должен стать новым королем Зеленой долины.

С 28 мая:

МЕЧ КОРОЛЯ (биографическая драма, реж. Николай Арсель)

Датский король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли, покуда простирается его длань. Но здесь, за стенами высоких замков, свои законы. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику. Они сами решают, кто будет возделывать их земли, а кто упокоится в них навсегда. Конфликт усугубляет прекрасная дева, обещанная отцом местному феодалу. Оставить ее — значит, потерять честь. Спасти — обречь себя на верную гибель. Но там, где опытный политик отступает, истинный рыцарь обнажает меч.

С 30 мая:

УГРОЗА (криминальный триллер, реж. Даниэль Кальпарсоро)

Санти, обычный таксист, становится заложником преступников, превращающих его в живую бомбу на глазах у всего города. Если он остановится или промедлит, то произойдет неминуемый взрыв. На спасение — всего час. Отсчет пошел.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых драмеди ФРАУ и мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ ПИНГВИН.

Фото: кадр из сериала «Я знаю, кто тебя убил»