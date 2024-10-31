Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября

«Дети перемен», «Кореша», «Особенности национальной больницы»

В числе новинок, которые дебютируют в онлайн-кинотеатре Wink в ноябре – семейная сага на фоне 90-х «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой, а также трагикомедия ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ, снятая по сценарию покойного Александра Рогожкина.

Кроме того, зрителей стриминга ждут «Молодежка. Новая смена», комедия КОРЕША с Никитой Кологривым, новые серии музыкальной драмы «Музыка времени» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Музыка времени» (драма, реж. Кирилл Седухин)

Сериал расскажет историю молодых ребят — участников уникальной музыкальной группы из разных городов и стран, которые репетируют и пишут песни онлайн. Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в Москве. Но для того, чтобы она осуществилась, им придется пройти массу препятствий: столкнуться с непониманием родителей, предательством близких людей, переосмыслить жизненные ценности и преодолеть внутренние страхи. Особенно их солистке, московской школьнице Василисе, которая мечтает о музыкальной карьере, но с детства страдает патологической боязнью публичных выступлений — пейрафобией.

«Русы» (документальный, реж. Владимир Кильбург)

Научно-популярный фильм из четырех серий, посвященный происхождению русского народа и истокам российского государства. Кто такие «русы» и как возникла одна из крупнейших стран в мире? Каждая серия — это встреча с известными учеными, включая историков, археологов, лингвистов и генетиков.

С 1 ноября:

КОРОЛЕВСТВО КЕНСУКЕ (анимационный, реж. Нил Бойл, Кирк Хэндри)

Юный Майкл отправляется вместе с родителями в плавание на парусной яхте. Во время сильного шторма мальчика и собаку смывает за борт. Майкл приходит в себя на острове, где обнаруживает таинственного японца. Мужчина не рад гостю, однако, когда опасные захватчики угрожают острову, он объединяется с Майклом, чтобы спасти свой тайный мир.

«Нефть» (историческая драма, реж. Петтер Несс, Миккель Бренне Сандемусе, Пол Якма )

1969 год, штаб-квартира Philips Petroleum в Соединенных Штатах. Юристу Джонатану поручено отправиться в Норвегию, в небольшое местечко Ставангер, чтобы свернуть там деятельность компании. Поиск нефти на норвежском шельфе продолжается уже много лет, и большинство нефтяных компаний потеряли надежду ее найти. Однако Джонатан, вопреки своему первоначальному плану, решается пробурить еще одну скважину. В канун Рождества с нефтяной платформы Ocean Viking в Министерство промышленности Норвегии поступает радостная новость об открытии огромного месторождения нефти.

С 5 ноября:

«Молодежка. Новая смена» (спортивное драмеди, реж. Андрей Головков, Андрей Силкин)

Команда Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» на грани расформирования. Но в вуз приходит Казанцев, который решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит в первую очередь бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка. Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку придется не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому.

«Мама будет против», 2 сезон (комедия, реж. Артур Румынский)

Николай Батонов поселился у Натальи, что раздражает ее маму Тамару Игоревну. Безработный парень хочет задобрить пенсионерку и доказать, что способен на многое, поэтому с помощью будущего тестя Сергея Геннадьевича и друга Дани открывает пирожковую, которую периодически защищает то от слишком правильной инспекторши, то от бывшего босса. Проблем мало не бывает, как и родственников: к Николаю приезжает мама Марина, а к Наташе — бабушка Анна Федоровна. Теперь у Тамары Игоревны больше соперников, а значит, еще больше желания победить в этой беспощадной битве.

С 6 ноября:

ЖИЗНЬ (драма, реж. Маттиас Гласнер)

Каждый из членов немецкой семьи Лунис несчастен по-своему. Лисси Лунис тайно радуется, когда ее мужа наконец-то помещают в дом престарелых, хотя ее собственное состояние тоже далеко от идеала. Сын Лисси Том, дирижер по профессии, безуспешно пытается отрепетировать новое произведение своего лучшего друга-композитора, но тот вечно в депрессии и никак его не допишет. Младшая сестра Тома Эллен пьет и крутит роман с женатым дантистом. Друг с другом члены семьи не хотят иметь ничего общего, но однажды им все-таки придется выяснить отношения и определить причину своего отчуждения.

С 7 ноября:

ХВОСТАТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (комедия, реж. Ким Дон-мин)

Это трогательная и одновременно веселая история, в которой главные герои меняют свою жизнь благодаря настоящей дружбе со своими питомцами. Молодая женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство у ее домовладельца (он совсем не любит домашних животных или делает вид?).

С 11 ноября:

КОРЕША (комедия, реж. Денис Павлов)

Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу, который также присматривает за студентом, физиком-ядерщиком Фунтиком, — тот тоже здесь отрабатывает свои грехи. Станут ли Михалыч и Фунтик новыми корешами Макса и Гуся, как Макс выпутается из всех передряг и что сделает Герман Эдуардович с Гусем?

С 14 ноября:

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ (трагикомедия, реж. Станислав Светлов)

Молодой немец Вернер Мюллер нечаянно для себя оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, ждет долгий и насыщенный день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтер открывает для себя все грани русского менталитета и национального характера.

С 20 ноября:

ПРОФЕССИОНАЛ (экшн, реж. Ханс Петтер Муланд)

Гангстер, о котором некогда ходили легенды, решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Ощущая груз ошибок, он пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир не намерен отпускать его так просто.

С 21 ноября:

КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ (аниме, реж. Ёко Куно, Нобухиро Ямасита)

Одиннадцатилетняя Карин осталась на попечение деда — буддийского монаха из маленького японского городка. Дед просит Андзу, своего веселого и отзывчивого, но довольно капризного кота-призрака, присмотреть за девочкой. В японской мифологии «бакэнэко», или призрачные коты, — существа, которые обладают необыкновенными способностями: умеют создавать огненные шары, ходить на задних лапах и иногда даже принимают облик своего хозяина.

Скоро:

«Дети перемен» (драма, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова)

Действие сериала развернется на фоне 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей и брат был готов убить брата. В центре сюжета — трое братьев от разных отцов: Петр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

БИТВА ПАП (семейная комедия, реж. Иван Архипов)

Влюбленные Костя и Маша решают пожениться. Но сразу же возникают проблемы с родственниками. Отец Кости — военный на пенсии, прямой и волевой русский мужик, который планирует снять для семейного торжества Дом офицеров, пригласить всю родню до пятого колена и отметить как полагается, по традициям российского застолья. Папа Маши — владелец крупного бизнеса, который хочет выпендриться перед партнерами и устроить свадьбу с шиком где-нибудь в Дубае. На то что хотят дети и что думают остальные родственники, обоим папам наплевать. Свадьба становится настоящим столкновением амбиций и полем боя между двумя такими разными, но одинаково упрямыми отцами.

«Кто быстрее» (приключенческая комедия, реж. Иван Снежкин, Анастасия Снежкина)

Водитель внедорожника и бывший зэк по прозвищу Кекчуп, попадает в аварию. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и дает странные вводные: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за сокровищами. Только герои не знают, что их догоняют головорезы бывшей подельницы Кекчупа и сам виновник аварии, который вышел из комы.

Фото: кадр из сериала «Дети перемен»