Госдума отрицает возможность принудительной блокировки YouTube

Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал РИА Новости, что в России не рассматривается вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube.

«Еще раз подчеркну, замедление – это следствие деградации кэширующего оборудования, в котором виноват сам Google, который и владеет видеохостингом. Это естественный процесс, и мы давно об этом говорим уже», – сказал он.

По его словам, в России от видеохостинга не требуют многого – просто обслуживать свое оборудование самостоятельно, соблюдать российское законодательство и заботиться о безопасности пользователей.

Напомним, что перебои работы YouTube в РФ начались в середине июля. О том, к каким изменениям в сфере контента может в обозримой перспективе привести развивающаяся ситуация, мы разбирались в нашем большом материале.