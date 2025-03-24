Фестиваль «Золотой ворон» переносит конкурсные показы и деловую программу на июнь
Автор: БК
24 марта 2025
Организаторы объясняют это насыщенной программой смотра
Организаторы Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» приняли решение о проведении киносмотра в два этапа ввиду насыщенной программы.
Часть внеконкурсных показов, а также мероприятия культурной программы и показы спектакля «Цирк на нитях» Государственного Академического Центрального театра кукол им. С. В. Образцова состоятся в период с 14 по 20 апреля.
Конкурсные кинопоказы, специальные показы и мероприятия деловой программы состоятся в период с 16 по 24 июня. Церемония открытия конкурсной недели пройдет 16 июня, а торжественная церемония вручения призов – 24 июня.
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