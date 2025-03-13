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Международный кинофестиваль «Золотой ворон» представил программу и жюри

Автор: БК

13 марта 2025

Всего в конкурсные и внеконкурсные секции смотра вошло более 100 картин

Организаторы IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», который пройдет на Чукотке с 7 по 20 апреля, объявили программу смотра.

В международный конкурс игровых и неигровых фильмов попали девять картин. В их числе – ФИЛАТЕЛИЯ Натальи Назаровой, БЕЛЫЙ ПАРОХОД Инги Шепелевой, ЗАТОПЛЕНИЕ ЛАЙНЕРА LISBON MARU Фэнг Ли и многие другие.

Победителей секции определят режиссер Алексей Попогребский, сценарист Евгений Сосницкий, режиссер Сергей Мокрицкий, продюсер Янь Бин, актер Никита Паршин, актриса Ольга Красько, режиссер Владимир Головнев и директор Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» Виктор Цвигун.

Награды короткометражным фильмам вручат режиссер Эрнест Абдыжапаров, продюсер Ольга Синельщикова, актер Вячеслав Паршин и директор АУ ЧАО «Окркиновидеопрокат» Ирина Аплетина.

Торжественная церемония открытия конкурсной недели состоится 10 апреля в кинотеатре «Полярный», а лауераты будут названы 15 апреля в Окружном Доме народного творчества. Всего в конкурсные и внеконкурсные программы фестиваля «Золотой ворон» вошло более 100 картин.

Международный конкурс полнометражных игровых и неигровых фильмов
ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, реж. Сандал Баишев
КРУГ ЖИЗНИ, реж. Дун Ачэн
ЗАТОПЛЕНИЕ ЛАЙНЕРА LISBON MARU, реж. Фэнг Ли
ЛЕТНИЙ СВЕТ, реж. Керем Кюшцу
ПРОТИВ ВЕТРА, реж. Татьяна Соболева
СДЕЛКА НА ГРАНИЦЕ, реж. Дастан Жапар Рыскелди
БЕЛЫЙ ПАРОХОД, реж. Инга Шепелева
ФИЛАТЕЛИЯ, реж. Наталья Назарова
ВЫЖЖЕННЫЙ, реж. Мансур Восуги

Международный конкурс короткометражных игровых фильмов
• «Дом с витражом», реж. Григорий Сазанов
• «52 герца», реж. Анна Лычкина
• «Две дороги», реж. Саддам Мехдиев, Мурад Гусейнов
• «Гранатовое дерево», реж. Сиаваш Саедпанах
• «Петелька-крючочек», реж. Глеб Кучинский
• «Люби меня!», реж. Эльдор Кудратилаев
• «Женщина в пути», реж. Кайхуа Конг
• «Черепаха», реж. Морис Амирян
• «Барашек», реж. Кристина Ширинова
• «Голубой велосипед», реж. Камил Саиф, 2024
• «Самая сильная девочка в мире», реж. Сара Тарекегн
• «Колеса», реж. Дмитрий Кондратенко

Программа целиком доступна на официальном сайте форума

Фото: кадр из фильма ФИЛАТЕЛИЯ

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