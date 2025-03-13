Международный кинофестиваль «Золотой ворон» представил программу и жюри
Всего в конкурсные и внеконкурсные секции смотра вошло более 100 картин
Организаторы IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», который пройдет на Чукотке с 7 по 20 апреля, объявили программу смотра.
В международный конкурс игровых и неигровых фильмов попали девять картин. В их числе – ФИЛАТЕЛИЯ Натальи Назаровой, БЕЛЫЙ ПАРОХОД Инги Шепелевой, ЗАТОПЛЕНИЕ ЛАЙНЕРА LISBON MARU Фэнг Ли и многие другие.
Победителей секции определят режиссер Алексей Попогребский, сценарист Евгений Сосницкий, режиссер Сергей Мокрицкий, продюсер Янь Бин, актер Никита Паршин, актриса Ольга Красько, режиссер Владимир Головнев и директор Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» Виктор Цвигун.
Награды короткометражным фильмам вручат режиссер Эрнест Абдыжапаров, продюсер Ольга Синельщикова, актер Вячеслав Паршин и директор АУ ЧАО «Окркиновидеопрокат» Ирина Аплетина.
Торжественная церемония открытия конкурсной недели состоится 10 апреля в кинотеатре «Полярный», а лауераты будут названы 15 апреля в Окружном Доме народного творчества. Всего в конкурсные и внеконкурсные программы фестиваля «Золотой ворон» вошло более 100 картин.
Международный конкурс полнометражных игровых и неигровых фильмов
• ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, реж. Сандал Баишев
• КРУГ ЖИЗНИ, реж. Дун Ачэн
• ЗАТОПЛЕНИЕ ЛАЙНЕРА LISBON MARU, реж. Фэнг Ли
• ЛЕТНИЙ СВЕТ, реж. Керем Кюшцу
• ПРОТИВ ВЕТРА, реж. Татьяна Соболева
• СДЕЛКА НА ГРАНИЦЕ, реж. Дастан Жапар Рыскелди
• БЕЛЫЙ ПАРОХОД, реж. Инга Шепелева
• ФИЛАТЕЛИЯ, реж. Наталья Назарова
• ВЫЖЖЕННЫЙ, реж. Мансур Восуги
Международный конкурс короткометражных игровых фильмов
• «Дом с витражом», реж. Григорий Сазанов
• «52 герца», реж. Анна Лычкина
• «Две дороги», реж. Саддам Мехдиев, Мурад Гусейнов
• «Гранатовое дерево», реж. Сиаваш Саедпанах
• «Петелька-крючочек», реж. Глеб Кучинский
• «Люби меня!», реж. Эльдор Кудратилаев
• «Женщина в пути», реж. Кайхуа Конг
• «Черепаха», реж. Морис Амирян
• «Барашек», реж. Кристина Ширинова
• «Голубой велосипед», реж. Камил Саиф, 2024
• «Самая сильная девочка в мире», реж. Сара Тарекегн
• «Колеса», реж. Дмитрий Кондратенко
Программа целиком доступна на официальном сайте форума.
Фото: кадр из фильма ФИЛАТЕЛИЯ