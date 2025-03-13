Международный кинофестиваль «Золотой ворон» представил программу и жюри

Всего в конкурсные и внеконкурсные секции смотра вошло более 100 картин

Организаторы IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», который пройдет на Чукотке с 7 по 20 апреля, объявили программу смотра.

В международный конкурс игровых и неигровых фильмов попали девять картин. В их числе – ФИЛАТЕЛИЯ Натальи Назаровой, БЕЛЫЙ ПАРОХОД Инги Шепелевой, ЗАТОПЛЕНИЕ ЛАЙНЕРА LISBON MARU Фэнг Ли и многие другие.

Победителей секции определят режиссер Алексей Попогребский, сценарист Евгений Сосницкий, режиссер Сергей Мокрицкий, продюсер Янь Бин, актер Никита Паршин, актриса Ольга Красько, режиссер Владимир Головнев и директор Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» Виктор Цвигун.

Награды короткометражным фильмам вручат режиссер Эрнест Абдыжапаров, продюсер Ольга Синельщикова, актер Вячеслав Паршин и директор АУ ЧАО «Окркиновидеопрокат» Ирина Аплетина.

Торжественная церемония открытия конкурсной недели состоится 10 апреля в кинотеатре «Полярный», а лауераты будут названы 15 апреля в Окружном Доме народного творчества. Всего в конкурсные и внеконкурсные программы фестиваля «Золотой ворон» вошло более 100 картин.

Международный конкурс полнометражных игровых и неигровых фильмов

• ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, реж. Сандал Баишев

• КРУГ ЖИЗНИ, реж. Дун Ачэн

• ЗАТОПЛЕНИЕ ЛАЙНЕРА LISBON MARU, реж. Фэнг Ли

• ЛЕТНИЙ СВЕТ, реж. Керем Кюшцу

• ПРОТИВ ВЕТРА, реж. Татьяна Соболева

• СДЕЛКА НА ГРАНИЦЕ, реж. Дастан Жапар Рыскелди

• БЕЛЫЙ ПАРОХОД, реж. Инга Шепелева

• ФИЛАТЕЛИЯ, реж. Наталья Назарова

• ВЫЖЖЕННЫЙ, реж. Мансур Восуги

Международный конкурс короткометражных игровых фильмов

• «Дом с витражом», реж. Григорий Сазанов

• «52 герца», реж. Анна Лычкина

• «Две дороги», реж. Саддам Мехдиев, Мурад Гусейнов

• «Гранатовое дерево», реж. Сиаваш Саедпанах

• «Петелька-крючочек», реж. Глеб Кучинский

• «Люби меня!», реж. Эльдор Кудратилаев

• «Женщина в пути», реж. Кайхуа Конг

• «Черепаха», реж. Морис Амирян

• «Барашек», реж. Кристина Ширинова

• «Голубой велосипед», реж. Камил Саиф, 2024

• «Самая сильная девочка в мире», реж. Сара Тарекегн

• «Колеса», реж. Дмитрий Кондратенко

Программа целиком доступна на официальном сайте форума.

Фото: кадр из фильма ФИЛАТЕЛИЯ