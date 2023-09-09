Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день второй

Юрий Стоянов, Дарья Мороз, Анна Снаткина, Виктория Исакова и многие другие

На курорте «Роза Хутор» продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Во второй день работы, 8 сентября, состоялись показы:

– сериала «Лада Голд», который представили директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви» Вадим Соколовский, креативный продюсер Яна Лебедева, режиссер Никита Власов, актеры Эльдар Калимулин, Анна Богомолова и Евгений Сангаджиев.

– сериала «Бедные Абрамовичи», который представили генеральный директор All Media (группа компаний START) Георгий Шабанов, продюсер START Михаил Ткаченко, режиссер Илья Фарфель, актеры Анна Банщикова, Гера Сандлер, Юлия Волкова.

– сериала «Трепачи», который представили заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, продюсеры Гевонд Андреасян, Станислав Шаповалов, режиссер Симон Багдасарян, актер Юрий Стоянов.

– сериала «Секс. До и после», который представили продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, продюсер Norm Production Роман Новиков, креативный продюсер Антон Морозенко, режиссер, актриса Дарья Мороз, актеры Вячеслав Чепурченко, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Павел Чинарев, Светлана Строева.

– фильма ЛУНАТИКИ, который представили заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин, автор сценария и режиссер Юрий Мороз, актриса и продюсер Виктория Исакова, продюсер Ольга Данова.

Зрителями второго дня фестиваля «Новый сезон» стали Игорь Гордин, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Михаил Вайнберг, Денис Аларкон Рамирес, Марьяна Спивак, Сабина Ахмедова, Светлана Камынина, Иван Добронравов, Софья Лебедева, Анна Невская, Сергей Годин, Лиза Ищенко и другие.

Также в рамках деловой программы фестиваля состоялась общая сессия «Что нового?», на которой представители ведущих российских стримингов рассказали об обновлениях сервисов и новостях компаний. В мероприятии приняли участие – генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, генеральный директор Wink Антон Володькин, заместитель генерального директора «Иви» по развитию продукта Артем Лебедев и директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая.

Фото: пресс-служба фестиваля

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09.09.2023