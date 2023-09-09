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Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день второй

Юрий Стоянов, Дарья Мороз, Анна Снаткина, Виктория Исакова и многие другие

На курорте «Роза Хутор» продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Во второй день работы, 8 сентября, состоялись показы:

сериала «Лада Голд», который представили директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви» Вадим Соколовский, креативный продюсер Яна Лебедева, режиссер Никита Власов, актеры Эльдар Калимулин, Анна  Богомолова и Евгений Сангаджиев.

сериала «Бедные Абрамовичи», который представили  генеральный директор All Media (группа компаний START) Георгий Шабанов, продюсер START Михаил Ткаченко, режиссер Илья Фарфель, актеры Анна Банщикова, Гера Сандлер, Юлия Волкова. 

сериала «Трепачи», который представили заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, продюсеры Гевонд Андреасян, Станислав Шаповалов, режиссер Симон Багдасарян, актер Юрий Стоянов. 

сериала «Секс. До и после», который представили продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, продюсер Norm Production  Роман Новиков, креативный продюсер Антон Морозенко, режиссер, актриса Дарья Мороз, актеры Вячеслав Чепурченко, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Павел Чинарев, Светлана Строева.

фильма ЛУНАТИКИ, который представили заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин, автор сценария и режиссер Юрий Мороз, актриса и продюсер Виктория Исакова, продюсер Ольга Данова.

Зрителями второго дня фестиваля «Новый сезон» стали Игорь Гордин, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Михаил Вайнберг, Денис Аларкон Рамирес, Марьяна Спивак, Сабина Ахмедова, Светлана Камынина, Иван Добронравов, Софья Лебедева, Анна Невская, Сергей Годин, Лиза Ищенко и другие.

Также в рамках деловой программы фестиваля состоялась общая сессия «Что нового?», на которой представители ведущих российских стримингов рассказали об обновлениях сервисов и новостях компаний.  В мероприятии приняли участие – генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, генеральный директор Wink Антон Володькин, заместитель генерального директора «Иви» по развитию продукта Артем Лебедев и директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая.

Фото: пресс-служба фестиваля

 

09.09.2023