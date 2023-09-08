«Новый сезон», день второй: деловая программа открылась общей сессией стриминговых сервисов

8 сентября в рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялась общая сессия «Что нового?», на которой представители ведущих российских стримингов рассказали об обновлениях сервисов и новостях компаний.

Первым слово взял Артем Лебедев, директор по развитию продукта онлайн-кинотеатра «Иви», и рассказал о новой опции сервиса «Поток» – специальной ленте ярких моментов из фильмов и сериалов. Предполагается, что нововведение будет более эффектно, чем коллекции или иные старые рекомендательные инструменты, помогать пользователям выбирать кино на вечер. При помощи знающих контент людей и алгоритмов машинного обучения, специалисты сервиса собрали более 42 тысяч ярких моментов из каталога «Иви». «Поток» также оборудован русскими субтитрами и адаптирован в вертикальный вид для мобильных устройств.

Генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов поделился тем, как в сервисе KION реализуют принцип «больше, чем кино». В частности, разработчики платформы работают над тем, чтобы максимально расширить пользовательский опыт подписчиков в отношении музыки. По данным опросов сервиса, 58% пользователей заинтересованы в том, чтобы слушать музыку именно в телевизоре подобно тому, как это можно делать в мобильных приложениях. Музыкальный контент начал работать в приложении KION с июля 2023 года, и за месяц трафик от сервиса музыки в онлайн-кинотеатре составил 500 тысяч минут. Также сообщается, что 20% всей аудитории сервиса интересуются музыкой, а возвращаемость в музыкальный раздел в KION составляет 10%.

Макар Кожухов, заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier, рассказал профессиональной аудитории о различных проектах, которые в скором времени пополнят документальную линейку онлайн-кинотеатра. К примеру, «Киборг» – документальный сериал о людях, живущих с протезами вместо конечностей. Одним из его героев выступит фигурист Роман Костомаров, недавно потерявший стопы и кисти рук. Его история станет отдельной сюжетной линией, в которой Роман расскажет о своей реабилитации, преодолении трудностей и жизни с протезами. Также в скором времени на сервисе выйдет «Кино 3.0», проект об истории современного российского кино, и другие проекты, преимущественно социально-значимой тематики.

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink, рассказал о том, как сервис применяет технологии искусственного интеллекта, чтобы предоставлять пользователям дополнительный опыт. Сервис разработал технологию «За кадром», которая позволит зрителям узнать информацию о съемочной локации в конкретной сцене, музыке в кадре, гардеробе героев, а также деталях съемочного процесса. Для этого на сервисе применяют инструмент разметки Wink IA MackUp, который способен распознавать в кадре различные предметы, музыку, актеров и так далее. Данный инструмент построен на базе мультимодальных генеративных моделей и технологии компьютерного зрения и работает на стеке технологий для Computer Vision и Sound Processing.

Сергей Костров, директор по маркетингу Okko, на примере проекта «Плейлист волонтера» рассказал о понятии «Маркетинг со смыслом», который позволяет привлекать дополнительное внимание к различным остросоциальным темам и вообще говорить с обществом на важные темы. В частности, в рамках продвижения сериала 25 мая сервис предоставил все свои рекламные поверхности по всей стране для сообщений о волонтёрских и благотворительных организациях. Данная акция позволила охватить 8,2 млн человек. Также Okko открыл волонтерский штаб для детей на территории парка «Кидзания» в Москве – 7480 ребят попробовали себя в роли поисковиков и узнали о правилах безопасности.

Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс», рассказала о том, как работает индекс «Яндекс КиноПоиск Pro». В индекс попадают любые сериалы – эфирные, оригинальные, старые и новые. Он формируется не на поисковых запросах, а на более качественных данных – переходах длиннее 2 минут. Это делается, чтобы убедиться, что пользователь интересуется именно конкретным сериалом. Далее интерес зрителей переводится в баллы, и, в среднем, сериал из топ-100 набирает 50 баллов в неделю.

Так, например, самым популярным сериалом лета стал «Зимородок», второе место досталось проекту «Постучись в мою дверь», а третье – у отечественного «Мир! Дружба! Жвачка!». Наибольший интерес до премьеры у зрителей, согласно индексу, вызвали сериалы «Сеструха», «Заполярный вальс» и «Фишер». Онлайн-сериалы характеризуются более плавным ростом интереса со стороны зрителей, в то время как эфирные проекты очень быстро взлетают в рейтинге, а после завершения трансляции на телеканалах падают вниз. В целом, сериалы делится на те, которые смотрят даже в межсезонье («Два холма», «Склифосовский»), когда нет активного промо от сервисов или телеканалов, и на проекты, которые не живут без активного продвижения («Паромщица»).

Фото: пресс-служба фестиваля

08.09.2023 Автор: Никита Никитин, Илья Кувшинов