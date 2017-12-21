«Амедиатека» объявила о сотрудничестве с Deezer

Премиальный онлайн-кинотеатр Amediateka Home of HBO и глобальный музыкальный стриминговый сервис Deezer объявили о партнерстве, в результате которого фанаты сериалов получат прямой доступ ко всем саундтрекам из фильмов и сериалов, представленных в «Амедиатеке». Джазовые хиты 20-х из «Подпольной империи», панк-рок, соул и фанк 70-х из «Винила», дрим-поп и волшебные мелодии Анджело Бадаламенти из «Твин Пикса», эпичные темы Рамина Джавади из «Игры престолов» – эти и другие саундтреки к лучшим сериалам планеты теперь собраны на одном сервисе.

Пользователи мобильного и десктопного приложения Deezer могут найти специально созданный канал «Саундреки с Amediateka», который включает в себя не только официальные звуковые дорожки к сериалам и фильмам, но и уникальные плейлисты, созданные «вручную» музыкальными редакторами, такие как: «25 необычных саундтреков», «Топ-15 лучших заставок к сериалам», «Рок из сериалов», «В стиле 70-х», «На случай конца света» и другие. В онлайн-кинотеатре Amediateka Home of HBO на страницах фильмов и сериалов появилась кнопка «Слушать на Deezer» – теперь все пользователи могут сразу перейти на саундтрек к сериалу, не тратя время на его поиски в интернете.

Новые пользователи, которые подписались на Deezer через Amediateka получат 3 месяца подписки Premium+ в подарок. Deezer доступен на всех устройствах, включая смартфон, планшет, ПК, Smart TV, аудиосистему дома и в автомобиле.

Amediateka Home of HBO – онлайн-сервис сериалов, работающий по подписной модели, на котором проходят премьеры новых проектов HBO и находится вся библиотека студии. Кроме того, здесь можно найти хиты ведущих телеканалов и студий мира – FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures и многих других, художественные и документальные фильмы, концерты, стендап-шоу и новые российские сериалы. Выручка и аудитория сервиса в 2017 году выросли на 80% по сравнению с 2016 годом, при этом на долю онлайн-сервиса в общей выручке компании AMEDIA TV приходится уже 60%.

Deezer – популярный во всем мире стриминговый музыкальный сервис, в библиотеке которого находится 43 млн песен. Он доступен в 185 странах и работает на любом устройстве.

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21.12.2017 Автор: Артур Чачелов